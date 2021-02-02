Навальному дали реальный срок, начинаются протесты: все подробности (фото, видео)

В России во вторник, 2 февраля, Симоновский суд Москвы вынес приговор российскому оппозиционеру Алексею Навальному. Вместо условного срока, к которому он был приговорен ранее, Навальный получил 3,5 года колонии общего режима.

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После вычета домашнего ареста и времени, проведенного в СИЗО, ему придется отбыть около 2,5 года наказания. До вступления приговора в силу Навальный останется под стражей.

Сразу после вынесения приговора штаб Алексея Навального призвал россиян к новым протестам.

21:18 Задержания также начались у Гостиного двора в Петербурге – сообщают как минимум о четырех задержанных.

21:09 ОМОНовцы практически полностью "зачистили" Манежную площадь в центре Москвы и продолжают точечные задержания на прилегающих улицах.

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20:58 Силовики оттеснили сотрудников СМИ с Манежной площади, также проходят задержания у гостиницы "Москва" напротив Госдумы.

20:45 Люди также собираются у Гостиного двора в Санкт-Петербурге. Полиция в мегафон просит протестующих разойтись.

20:40 На Манежной площади начались первые задержания протестующих.

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20:33 У Манежной площади собираются протестующие.

20:25 На вход и выход закрыли станции "Охотный ряд", "Площадь Революции" и "Александровский сад". Это сделано по требованию полиции – "до особого распоряжения".

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20:10 Пушкинскую площадь в Москве оградили забором, она оцеплена бойцами Росгвардии и МВД.

19:49 Также новые силы ОМОНовцев прибывают и к Мосгорсуду, который вынес приговор Навальному.

19:46 Силовики тоже готовятся. Манежную площадь заполонили автозаки, стягивают ОМОН.

19:35 Штаб Навального объявил новую акцию протеста на Манежной площади в Москве.

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