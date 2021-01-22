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Навальный дал понять Путину: Вешаться на оконной решетке и вскрывать вены – не намерен

22 января, 17:20

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Оппозиционер уверяет, что давление в норме и внезапный сердечный приступ исключен

Отправленный за решетку на 30 дней российский оппозиционер Алексей Навальный продолжает слать месседжи властям и общаться со своими сторонниками на свободе. Он заявил, что не намерен покончить жизнь самоубийством в СИЗО и благодарит россиян за активные просмотры фильма о дворце президента РФ Владимира Путина.

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Об этом он пишет на своей странице в Instagram.

По его словам, 40 млн просмотров означают, что сейчас в одном бункере раздаётся особо громкий топот ножек и крики: "Найдите всех, кто это лайкает и намажьте им трусы "Новичком"".

"Поэтому на всякий случай заявляю. В мои планы не входит вешаться на оконной решетке, а также вскрывать себе вены или горло заточенной ложкой. Я очень аккуратно хожу по лестнице. Мне каждый день меряют давление – оно как у космонавта и внезапный сердечный приступ исключён. Я не пью самогон и не объедаюсь рафаэлками", – заявил оппозиционер.

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Он добавил, что его психоэмоциональное состояние совершенно стабильно и он точно знает, что снаружи тюрьмы много хороших людей и подмога придёт.

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Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что Кремль хочет посадить Навального на 13 лет.

Также сообщалось, что Навальный прислал весточку из Кремлевского централа: не хочет слушать ложь Путина.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Отравление Алексея Навального

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расследование СИЗО самоубийство дворец Владимир Путин Алексей Навальный Матросская тишина

Источник: Сегодня

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