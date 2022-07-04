Назван регион РФ, который намерен отделиться первым – Шейтельман

Российская Федерация вскоре может развалиться

Татарстан может отделится от РФ. Фото: коллаж "Сегодня"

Республика Татарстан может очень скоро отделиться от России.

Об этом рассказал политтехнолог и писатель Михаил Шейтельман телеведущему Олегу Панюте для авторского проекта "Пояснює Панюта" на Youtube-канале "Україна 24".

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"Татарстан может просто сбежать из России. Татарстан сейчас подвешен на волоске, исчезает Путин, а санкции остаются например", – сказал он.

Панюта добавил, что Татарстан первый принял Декларацию о суверенитете Республики.

"Да, им прямой путь к выходу потому что они экономически самодостаточный, а санкции им наф*г не нужны, им нужны свои. И Турция первая признает Татарстан, просто в тот же день. И приходит к партнером по НАТО, говорит, кстати, ребят, признайтесь мы же Финляндию пустили, признайте, пожалуйста, наших ребят. Признают все", – сказал Шейтельман.

Отметим, Российская Федерация и Республика Татарстан разграничили полномочия между органами власти Соответствующий Договор был ратифицирован Госдумой России. Документ предусматривает, что правительство РФ и Кабинет Министров Татарстана заключают соглашение о совместном решении вопросов, связанных с экономическими, экологическими, культурными и иными особенностями республики.

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До 2000 года в Республике Татарстан действовали противоречащие Конституции Российской Федерации законодательные нормы, провозглашающие республику суверенным государством. В 1990-1994 Татарстан, согласно его законодательству, и де-факто являлся независимым государством. 30 августа 1990 была принята Декларация о суверенитете Татарстана, согласно которой он не является субъектом ни Советского Союза (СССР), ни Российской Федерации (РСФСР) и как субъект международного права заключает договора и союзы с Россией и другими государствами. 18 октября 1991 было принято Постановление Верховного Совета об акте о государственной независимости Татарстана.

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