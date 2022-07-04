Названий регіон РФ, який має намір відокремитися першим – Шейтельман

Російська Федерація незабаром може розвалитися

Татарстан може відокремитися від РФ. Фото: колаж "Сьогодні"

Республіка Татарстан може незабаром відокремитися від Росії.

Про це розповів політтехнолог та письменник Михайло Шейтельман телеведучому Олегу Панюті для авторського проекту "Пояснює Панюта" на Youtube-каналі "Україна 24".

Реклама

"Татарстан може просто втекти з Росії. Татарстан зараз підвішений на волосині, зникає Путін, а санкції залишаються, наприклад", – сказав він.

Панюта додав, що Татарстан перший ухвалив Декларацію про суверенітет Республіки.

"Так, їм прямий шлях до виходу тому що вони економічно самодостатні, а санкції їм наф*г не потрібні, їм потрібні свої. І Туреччина перша визнає Татарстан, просто того ж дня. І приходить до партнерів по НАТО, каже, до речі, хлопці, зізнайтеся, ми ж Фінляндію пустили, визнайте, будь ласка, наших хлопців. Визнають усі", – сказав Шейтельман.

Зазначимо, Російська Федерація та Республіка Татарстан розмежували повноваження між органами влади. Відповідний Договір був ратифікований Держдумою Росії. Документ передбачає, що уряд РФ та Кабінет Міністрів Татарстану укладають угоду про спільне вирішення питань, пов'язаних з економічними, екологічними, культурними та іншими особливостями республіки.

Реклама

До 2000 року в Республіці Татарстан діяли законодавчі норми, що суперечать Конституції Російської Федерації, проголошують республіку суверенною державою. У 1990-1994 Татарстан, згідно з його законодавством, і де-факто був незалежною державою. 30 серпня 1990 була прийнята Декларація про суверенітет Татарстану, згідно з якою він не є суб'єктом ні Радянського Союзу (СРСР), ні Російської Федерації (РРФСР) і як суб'єкт міжнародного права укладає договори та спілки з Росією та іншими державами. 18 жовтня 1991 р. було прийнято Постанову Верховної Ради про акт про державну незалежність Татарстану.

Раніше ми повідомляли, що G7 готує потужний удар по експорту російської нафти – як Путіна позбавлять грошей.

Також нагадаємо, у Байдена розповіли, хто прийматиме рішення про переговори між Україною та РФ.