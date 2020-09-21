Неонацисту Тесаку в СИЗО могли "помочь" умереть: эксперт сделала резонансное заявление

Самоубийца не мог нанести себе такие ранения, говорит Елена Кучина

Скончавшийся в СИЗО националист Максим Марцинкевич, лидер российского националистического движения "Реструкт", более известный по прозвищу Тесак, не мог сам себе нанести раны, обнаруженные на его теле.

Об этом со ссылкой на данные независимой экспертизы сообщил изданию "МБХ медиа" адвокат Алексей Михальчик, который представляет интересы отца Марцинкевича.

Он рассказал, что обратился к известному российскому эксперту Елене Кучиной, которая расследовала резонансные дела.

"Эксперт взяла на себя смелость прийти к категоричным выводам о невозможности нанести самостоятельно такие повреждения. У нас были предположения, на данный момент специалист пришла к таким же выводам, которые подтвердили наши предположения. Все это указывает на несостоятельность суицида", — сказал Михальчик.

Он добавил, что Кучина проводила экспертизу по опубликованному ранее посмертному фото Марцинкевича. По словам Михальчика, родственники Тесака продолжают настаивать на том, чтобы было возбуждено уголовное дело об убийстве. Ранее главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину была подана соответствующая жалоба.

Напомним, в сети были опубликованы две предсмертные записки Тесака, которого 16 сентября нашли повешенным в камере СИЗО в Челябинске. В одной из них он пишет, что вскрыл себе сонную артерию. Однако, что именно стало причиной смерти неонациста – удушение или потеря крови – пока неясно.

Бабушкинский суд Москвы 27 июня 2017 года приговорил Марцинкевича к 10 годам колонии строгого режима, признав его виновным в возбуждении ненависти и вражды, разбое и хулиганстве.

До этого Марцинкевич был трижды осужден за экстремизм (статья 282 УК РФ) – в 2007-м, в 2009-м и 2014 годах. По совокупности двух первых приговоров ему было назначено три с половиной года лишения свободы, по третьему – два года и 10 месяцев.

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