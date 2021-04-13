Никогда не видела, чтобы так кожа обтягивала череп: супруга Навального рассказала о его состоянии

Российский оппозиционер сильно похудел, говорит с трудом, а врачей к нему в камеру не пускают, говорит Юлия Навальная

Российский оппозиционер Алексей Навальный, который держит голодовку и подал в суд на колонию, где его содержат, сейчас говорит с трудом и сильно похудел.

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Однако как рассказала его супруга Юлия Навальная в Instagram, сдаваться он не собирается.

"Он все такой же жизнерадостный и веселый. Правда, говорит с трудом и время от времени кладет трубку и ложится на стол, чтобы отдохнуть. Похудел сильно, даже по сравнению с концом сентября и весит уже 76 кг при росте 190", – написала она.

По ее словам, врача к ее супругу до сих пор не пускают.

"Никогда не видела, чтобы так кожа обтягивала череп, но знаю, что сдаваться он не собирается", – добавила Юлия.

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Напомним, Навальный отбывает 2,5 года лишения свободы по делу "Ив Роше" – в феврале ему заменили условный срок реальным за то, что он не отмечался у инспекторов по УДО, находясь на лечении в Германии.

Также мы писали, что оппозиционер объявил голодовку из-за неоказания ему надлежащей медицинской помощи – после этапирования у него появились боли в спине и начали неметь ноги.

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