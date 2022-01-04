Огонь столбом. В России вспыхнул крупный нефтеперерабатывающий завод (видео)

Горела фракционная колонна, дым был виден практически всем жителям города Тюмень

Пожарным удалось отсечь водяной стеной распространение пламени, и в течение трех часов пожар был локализован / Фото: Коллаж: Сегодня

В Тюмени на "Антипинском" нефтезаводе произошел пожар. Об этом сообщает главное управление по Тюменской области.

"На Антипинском НПЗ горит одна из установок глубокой переработки мазута", – говорится в сообщении.

В результате пожара никто не пострадал.

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Фото: Главное управление по Тюменской области

Фото: Главное управление по Тюменской области

Фото: Главное управление по Тюменской области

Как сообщается, горела фракционная колонна на площади 100 квадратных метров. Облако черного дыма видели жители нескольких районов города.

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Вскоре пожар был локализован. Всего было привлечено 84 человека и 26 единиц техники.

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Справка

Антипинский НПЗ – промышленный нефтеперерабатывающий завод, подключенный к магистральному нефтепроводу (мощностью 7,5 млн тонн в год) и нефтепродуктопроводу (мощностью 2,3 млн тонн в год). Установленная мощность переработки составляет 7,5 млн тонн нефти в год.

Завод входил раннее в "Новый поток" Дмитрия Мазурова, в конце 2018 года начал испытывать проблемы: поставки нефти были ограничены из-за нехватки оборотных средств, которые в итоге были предоставлены Сбербанком, крупнейшим кредитором "Нового потока".

Пожары на НПЗ

В 2017 году в Роттердаме произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) Shell, крупнейшем в Европе.

В 2019 году В американской Филадельфии произошла серия взрывов на крупнейшем нефтеперерабатывающем заводе восточного побережья США – Philadelphia Energy Solutions Refinery.

В этом же году в Николаевской области на территории нефтеперерабатывающего завода произошел масштабный пожар, в результате которого пострадали люди.

В 2021 в Нигерии в штате Риверс произошел мощный взрыв и пожар на незаконном нефтеперерабатывающем заводе. Погибло по меньшей мере 25 человек, в том числе несовершеннолетние.