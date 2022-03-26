Оскорблениями в Москве отреагировали на выступление Байдена в Польше

Там так и не поняли, за что на Россию наложены санкции

Байден назвал Путина лжецом / Коллаж "Сегодня"

В Москве внимательно следили за визитом президента США Джозефа Байдена в Польшу и за его встречей с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и министром обороны Алексеем Резниковым. Буквально через несколько минут после итогового выступления американского лидера в России появилась первая реакция, которая ничего, кроме оскорблений, не содержала.

Реакция

Все, что пока обсуждают в России, – это риторику, с которой Байден обвинил международного военного преступника Владимира Путина во лжи.

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Глава международного комитета Госдумы РФ Леонид Слуцкий посчитал недопустимой риторику американского лидера. "Риторика Байдена недопустима и неприемлема для мирового лидера. Арсенал американской дипломатии стремительно стремится к нулю вместе с культурным уровнем руководства страны", – вот и все, что смог сказать Слуцкий.

А председатель Госдумы Вячеслав Володин попытался перевести все в плоскость здоровья лидера США.

"Президент США в очередной раз позволил себе недипломатичное высказывание о нашем президенте. Заявление Байдена построено на понятной ему, но не нам логике. Исключительно колониальное мышление. Оно заставляет задуматься о том, что нынешний президент США – несчастный человек, застрявший в прошлом, где-то во времени холодной войны. Возможно, он болен. Было бы правильно Байдену пройти медицинское обследование. Несчастный он человек", – отметил Володин.

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Визит в Польшу