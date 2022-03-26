Образами у Москві відреагували на виступ Байдена у Польщі

У Москві уважно стежили за візитом президента США Джозефа Байдена до Польщі та за його зустріччю з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою та міністром оборони Олексієм Резніковим. Буквально за кілька хвилин після підсумкового виступу американського лідера в Росії з'явилася перша реакція, яка нічого, окрім образ, не містила.
Реакція
Все, що поки що обговорюють у Росії, – це риторику, з якою Байден звинуватив міжнародного військового злочинця Володимира Путіна у брехні.
Голова міжнародного комітету Держдуми РФ Леонід Слуцький вважає неприпустимою риторику американського лідера. "Риторика Байдена є неприпустимою і неприйнятною для світового лідера. Арсенал американської дипломатії стрімко прагне нуля разом із культурним рівнем керівництва країни", – ось і все, що зміг сказати Слуцький.
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А голова Держдуми В'ячеслав Володін спробував перевести все у площину здоров'я лідера США.
"Президент США вкотре дозволив собі недипломатичний вислів про нашого президента. Заява Байдена побудована на зрозумілій йому, але не нам логіці. Винятково колоніальне мислення. Воно змушує задуматися про те, що нинішній президент США – нещасна людина, яка застрягла у минулому, десь у часі холодної війни. Можливо, він хворий. Було б правильно Байдену пройти медичне обстеження. Нещасна він людина", – зазначив Володін.
Візит до Польщі
- "Ця боротьба не буде виграна за два дні або за два місяці. Ми маємо підготуватися до тривалої боротьби... Але ми з вами, ми разом з вами", – заявив Байден під час підсумкового виступу у Варшаві.
- Перед цим американський президент, перебуваючи з дводенним візитом у Польщі, зустрівся з біженцями з України.
- У Польщі американський лідер заявив, що США допомагатимуть Україні до завершення війни.