Паркинсон или Тайна правой руки. Что на самом деле медленно убивает Путина?

Официальной пропаганде России с каждым днем все труднее скрывать правду о здоровье президента

Это видео поразило всех, кроме пресс-службы Кремля / Фото: "Сегодня"

Очередной выход в свет президента Россииобернулся очередным же скандалом. Пасхальная трансляция из московского храма Христа Спасителя 24 апреля, где Путин якобы отстоял службу вместе с градоначальником Москвы, вновь вызвала обоснованные подозрения, что это фальшивка.

Сайт Сегодня рассказывает о странных явлениях Путина народу и о том, что за этим может стоять на самом деле.

Реклама

Кто был в храме на Пасхальной службе?

Государственные телеканалы России показали сюжет, как Владимир Путин в компании мэра Москвы Сергея Собянина принимает участие в пасхальном богослужении. Однако даже при беглом просмотре можно заметить ряд странностей в официальном репортаже.

Вероятно, Путина и Собянина сняли отдельно в пустом храме (и не факт, что в 2022 году. – Ред), а затем просто "доклеили" в реальную трансляцию. В один из моментов Путин просто исчезает, и чтобы замаскировать пропажу, на первый план вывели группу священников, но неудачно.

Ориентир – большая корона на картине. В начале трансляции видно, что Путин стоит на ее фоне, а спустя несколько секунд там уже пусто. Корона есть, а президента нет...

Реклама

Более того, на представленных кадрах Путин в том же самом костюме и с такой же свечой, что и год назад. Это легко подтверждается фотоотчетом пресс-службы Кремля о Пасхе-2021.

Неужели у Путина один костюм для походов в церковь? / Фото: kremlin.ru

Реклама

И наконец, самое важное. С правой рукой Путина вновь происходят какие-то странности. В момент, когда президент РФ осеняет себя крестным знамением, именно по кисти правой руки пошли изменения текстуры.

Что не так с правой рукой хозяина Кремля?

Перед официальным отчетом Кремля о пасхальной службе было еще одно знаковое видео. 21 апреля российские каналы показали встречу Путина с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

Мы подробно рассказывали об этом в материале На последнем видео из Москвы Путин выглядит как урод, у него на спине горб.

И здесь вновь на передний план (в прямом смысле) выходит правая рука Путина. Он слушал доклад Шойгу, вцепившись мертвой хваткой в край стола.

Путин не отпускал крышку стола на встрече с Шойгу / Фото: скриншот

Оппозиционный публицист Александр Невзоров в своем телеграм-канале разместил ранее не известные кадры одной из встреч Путина и Лукашенко. Это видео поражает. На нем четко видно, как правая рука Путина сильно трясется и он даже пытается спрятать ее за лацкан пиджака.

Однако отлично информированный Александр Невзоров сам же заявил, что речь в этом случае не идет о болезни Паркинсона.

"Все обсуждают болезнь Путина. Полагаю, что обольщаться не стоит. Понимаю, что хочется позитива и что он необходим, но на "паркинсончика" это не тянет. Да и даже хороший "паркинсон" – это весьма условный приговор. Нейрохирургия позволяет его обладателям жить и функционировать в обычном режиме лет 10", – пояснил Александр Невзоров.

Если не "паркинсон", то что тогда убивает Путина?

Хотя публицист и отрицает у Путина болезнь Паркинсона, симптомы очень похожи. Ведь одним из них, по характеристике Википедии, является тремор, то есть непроизвольное дрожание рук, ног или головы.

Здоровье Путина регулярно привлекает к себе особое внимание в силу вполне понятных причин. За последние два года ему заочно "ставили" такие диагнозы: маниакально-депрессивный синдром, синдром Клювера – Бьюси, рак позвоночника и поджелудочной железы, аутизм.

Но гораздо более реальной представляется версия о том, что у Путина либо прогрессирует онкология щитовидной железы, либо проявляются последствия его падения с лошади в начале 2000-х, когда он серьезно повредил спину. Об этом случае сам президент РФ обмолвился в прошлом году.

В марте этого года английская The Daily Mail cо ссылкой на данные разведывательного альянса "Пять глаз" (в него входят разведки Австралии, Канады, Новой Зеландии, Британии и США) сообщила, что Путин страдает мозговым расстройством, которое, возможно, вызвано так называемой стероидной яростью, возникшей в результате лечения рака стероидами.

Именно резким ухудшением здоровья якобы и объясняется "беспорядочное поведение, отечность и абсурдная дистанция, которую Путин упорно держит от посетителей Кремля".

Окружение Путина в белых халатах

Независимое журналистское агентство Проект недавно обнародовало расследование о состоянии здоровья Путина, которое власти РФ предпочли просто не заметить.

О том, что у Путина серьезные проблемы со здоровьем, ходят разговоры не только в политтусовке Москвы, но и в куда более профессиональной среде. Например, среди медиков эти разговоры усилились в начале осени прошлого года.

Неумолимо стареющего Путина теперь постоянно сопровождает огромная армия врачей, среди которых и хирург – специалист по раку щитовидной железы. Причем проблемы со здоровьем у Путина начались еще 10 лет назад, а начиная с 2016 года его постоянно сопровождает медицинский "спецназ".

Именно шесть лет назад Путин перенес серьезное хирургическое вмешательство. Ему либо сделали операцию, либо провели очень сложную процедуру, скорее всего, в области спины, как выяснили журналисты.

История развивалась так. 25 ноября 2016 года президент РФ после встречи в Кремле с голливудским актером Стивеном Сигалом "спрятался" в своей Сочинской резиденции до 1 декабря. Пресс-служба Кремля в этот период публиковала "консервы" (заранее снятые материалы) и сообщения о телефонных звонках главе государства.

"В этот момент в санаторий "Русь" последовательно заселяются 12 медиков. Сначала прибывает группа личных врачей Путина во главе с Вербовым. Затем к ним на два дня присоединяется группа оперирующих нейрохирургов ЦКБ во главе с завотделением Олегом Мышкиным. Группа была настолько серьезной, что им не хватило только уже находившегося в Сочи реаниматолога ЦКБ Павла Шарикова, и они привезли специалиста нейрохирургического отделения Елену Раструсину, а заодно старшую медсестру Людмилу Каденкову. Одновременно в гостинице появился и реабилитолог – заслуженный врач Михаил Цыкунов. Лечение явно прошло неплохо – 1 декабря Путин уже обращался к Федеральному собранию. А год спустя президент наградил Мышкина званием заслуженного врача России", – уверяют расследователи.

Вот какие врачи приезжали в Сочи во время "исчезновения" Владимира Путина в 2016 году.

Эти врачи лечили Путина в 2016 году / Фото: Проект

А вот поименно бригада врачей, которая неотлучно была при Путине в Сочи с мая по июль 2017 года.

Путин вызывает лучших врачей России / Фото: Проект

В 2019 году Путину снова потребовалась срочная и тайная медицинская помощь. В выходные дни 30 ноября и 1 декабря президент опять-таки находился в Сочи, но на публике не появлялся, и в этот период к нему прибыло рекордное количество медиков.

"Бригада из 13 человек, включая все тех же специалистов отделения нейрохирургии ЦКБ во главе с Мышкиным. Компанию им составили специалист по травмам позвоночника Елена Денисенко и операционная медсестра Гульфия Абдулина", – отмечают независимые расследователи.

Эти врачи прибыли в Сочи на время "исчезновения" Владимира Путина в 2019 году.

С каждым годом Путину нужно все больше и больше врачей / Фото: Проект

А эти медики чаще всего посещали Путина.

Отоларингологи Алексей Щеглов и Игорь Есаков, а также хирург Евгений Селиванов – самые частые спутники Путина. Например, Щеглов за четыре года прилетал к Путину в Сочи 59 раз и пробыл рядом с ним 282 дня. Селиванов – 35 раз и 166 дней.

Это самые востребованные доктора для Путина / Фото: Проект

Диагноз украинских врачей: у Путина Pseudologia Fantastica

Путин и Лукашенко встретились 12 апреля на космодроме "Восточный". Хозяин Кремля произнес там речь и снова обвинил Украину в развязывании войны и всех остальных грехах. Сайт "Сегодня" попросил психиатров и психологов проанализировать выступление президента РФ и поставить диагноз.

"Есть такое состояние – Pseudologia Fantastica. Человек может так рьяно врать, что сам начинает верить в свою ложь. Я считаю, что Путин осознает свою ложь, но при этом иногда увлекается процессом вплоть до самолюбования. Так сказать, входит в кураж, думая о том, а почему это не может быть правдой", – рассказал нам профессор психиатрии, доктор медицинских наук Михаил Пустовойт.



На главный вопрос о том, чего же дальше ждать от Путина, психиатр дал неутешительный ответ.



"От Путина не стоит ждать ничего хорошего для нас. Настроен ли он на переговоры? Я не верю, что он настроен на мир. Вести с ним переговоры равносильно тому, что вести переговоры с наперсточниками на одесском "Привозе". Такие люди понимают только силу, но она может быть разной, не только военной", – считает Михаил Пустовойт.

Навстречу юбилею

Осенью 7 октября Путин должен отметить 70-летний юбилей.

Генералиссимус Иосиф Сталин имел в своей медицинской карточке записи о двух инсультах. И ушел из жизни в 75 лет в 1953 году.

Генсек ЦК КПСС Леонид Брежнев в 69 лет уже начал становиться героем анекдотов. Умер в 1982 году, когда ему было 76 лет.

Бывший глава КГБ и Генсек ЦК КПСС Юрий Андропов до 70 лет вообще не дожил. Умер в 1984 году. "У него почки полностью отказали. Даже швейцарская методология и невероятная система диализа не помогли, хотя боролись и поддерживали круглые сутки", – такую версию в начале 90-х озвучил мне один из известных московских врачей.

Первый президент России Борис Ельцин досрочно ушел в отставку в возрасте 68 лет и умер в 76 лет.

Окружение хозяина Кремля уверяет, что здоровье у Путина в полном порядке… Изменения Конституции России позволяют ему править до 2036 года.

Он действительно верит в то, что отметит на работе 84-й день рождения?..