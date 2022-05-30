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СЕГОДНЯ Мировые новости Россия

Певичку Ваенгу бьет животный страх от мысли, что Путин смертный

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
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30 мая, 14:46
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Культ вождя в РФ процветает. Интересно, это настолько у певицы промыты мозги, или ей просто заплатили...
Владимир Путин (слева) и Елена Ваенга (справа). Фото: коллаж "Сегодня"
Владимир Путин (слева) и Елена Ваенга (справа). Фото: коллаж "Сегодня"

Российская певица Елена Ваенга, ярая фанатка хозяина Кремля Владимира Путина, заявила, что очень боится смерти кровавого диктатора. Показательные слова прозвучали в интервью для Ксении Собчак.

"Помнишь, я тебе сказала сейчас, что я очень боялась, чтобы он не стал тогда президентом. Ксюш, прости меня, пожалуйста, я тебе это скажу. Я очень боюсь, мне очень страшно, что с ним что-то случится или что-то, не дай Бог, да я физически, животным страхом боюсь, чтобы, не дай Бог, с ним что-то было. Вот до такой степени. То есть мне нужен только он… Не знаю, как объяснить, если кто-нибудь... Никто не может быть таким, как он. Никто... Очень сильный. Я с ним не боюсь. Я знаю, что если его не станет, я вообще не знаю, что станет с моей страной", – сказала Ваенга.

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