"Подделка" и "провокация": ФСБ не удивила ответом на расследование Навального

В Федеральной службе безопасности России опубликованное оппозиционером Алексеем Навальным расследование о причастности сотрудников ФСБ к его отравлению назвали провокацией, якобы осуществленной при поддержки западных спецслужб.
Об этом говорится в комментарии Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ, передает российское агентство ТАСС.
В российской спецслужбе также утверждают, что запись разговора с ее сотрудником, опубликованная Навальным, якобы является подделкой.
Основные тезисы заявления ФСБ
- Расследование Навального – спланированная провокация, направленная на дискредитацию ФСБ России и ее сотрудников.
- Такое расследование невозможно без организационной и технической поддержки иностранных спецслужб.
- Видеоролик с телефонным разговором – подделка, а подмена номера абонента – прием иностранных спецслужб, не раз апробированный в антироссийских акциях.
- ФСБ намерена провести проверку, по результатам которой даст процессуальную оценку.
Напомним, российский оппозиционер Алексей Навальный, который продолжает лечиться в Германии после отравления нервно-паралитическим ядом "Новичок", вывел на чистую воду сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева, который участвовал в покушении, позвонив ему под чужим номером и представившись помощником бывшего директора ФСБ Николая Патрушева.
Кудрявцев подтвердил, что операцию действительно организовала ФСБ, а также рассказал, почему по его мнению оппозиционеру удалось выжить после отравления и каким образом яд попал в организм Алексея Навального.
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