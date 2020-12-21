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"Подделка" и "провокация": ФСБ не удивила ответом на расследование Навального

21 декабря, 20:33

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

По мнению России,Навальному, конечно же, помогали иностранные спецслужбы

В Федеральной службе безопасности России опубликованное оппозиционером Алексеем Навальным расследование о причастности сотрудников ФСБ к его отравлению назвали провокацией, якобы осуществленной при поддержки западных спецслужб.

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Об этом говорится в комментарии Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ, передает российское агентство ТАСС.

В российской спецслужбе также утверждают, что запись разговора с ее сотрудником, опубликованная Навальным, якобы является подделкой.

Основные тезисы заявления ФСБ

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  • Расследование Навального – спланированная провокация, направленная на дискредитацию ФСБ России и ее сотрудников.
  • Такое расследование невозможно без организационной и технической поддержки иностранных спецслужб.
  • Видеоролик с телефонным разговором – подделка, а подмена номера абонента – прием иностранных спецслужб, не раз апробированный в антироссийских акциях.
  • ФСБ намерена провести проверку, по результатам которой даст процессуальную оценку.

Напомним, российский оппозиционер Алексей Навальный, который продолжает лечиться в Германии после отравления нервно-паралитическим ядом "Новичок", вывел на чистую воду сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева, который участвовал в покушении, позвонив ему под чужим номером и представившись помощником бывшего директора ФСБ Николая Патрушева.

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Кудрявцев подтвердил, что операцию действительно организовала ФСБ, а также рассказал, почему по его мнению оппозиционеру удалось выжить после отравления и каким образом яд попал в организм Алексея Навального.

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отравление расследование Алексей Навальный ФСБ РФ новичок
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