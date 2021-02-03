Приговор Навальному: где будет отбывать заключение оппозиционер

Алексея Навального этапируют недалеко от Москвы

Российского оппозиционера Алексея Навального, которого во вторник суд заменили условное наказание на реальное, будет этапирован после вступления этого решения суда в силу в одну из колоний общего режима в ближайших к Москве регионах.

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Об этом рассказал зампредседателя ОНК Москвы Николай Зуев, передает "Интерфакс".

"Согласно закону, после вступления в силу вынесенного сегодня решения, Навального должны этапировать в исправительную колонию по месту проживания. Но поскольку в Москве нет колоний общего режима, то Навального должны этапировать в какой-либо ближайший регион", – рассказал чиновник.

Он уточнил, что это будет одна из колоний Центрального федерального округа РФ.

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Зуев также не исключает, что теоретически Навальный может остаться отбывать наказание в хозотряде при СИЗО в Москве, но считает это маловероятным.

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Напомним, 2 февраля, Симоновский суд Москвы вынес приговор российскому оппозиционеру Алексею Навальному. Вместо условного срока, к которому он был приговорен ранее, Навальный получил 3,5 года колонии общего режима.

Сразу после вынесения приговора Навальному россияне вышли на новые протесты – в Москве и Петербурге снова прошли жесткие задержания и избиения протестующих силовиками.

Все подробности в спецтеме Протесты в поддержку Навального

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