Виллу жалко. Пропагандист Соловьев выступил за захват РФ других стран по дикой причине

В РФ ищут альтернативу провалившемуся импортозамещению

Соловьев озвучил новое оправдание войны / Фото: Коллаж: Сегодня

Российский пропагандист Владимир Соловьев уже предлагает, чтобы Россия захватывала страны, в которых производятся интересующие РФ товары. В частности, он заговорил о производстве запчастей для техники.

"Мы если мы будем расширять, то наверное придется расширять... Ну как нужны нам запчасти, ну давайте расширим до тех мест, где заводы стоят производящие запчасти. Мне как-то прежнему обидно за Комо…" — заявил Соловьев.

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Такое заявление говорит о том, что путинское импортозамещение полностью провалилось. Соловьев же переживает о своей итальянской вилле у озера Комо, которую конфисковали итальянские власти.

Ранее до российского пропагандиста Карена Шахназарова дошло, что "решить украинский вопрос" только военным путем не получится, украинцы – это реальный народ.

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Владимир Соловьев не устает угрожать CША ядерным оружием — в частности, он заявил, что РФ нанесет удар в случае передачи Украине систем залпового огня.