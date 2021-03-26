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Проснулся на 10 минут раньше. Навальному светит ШИЗО в колонии

26 марта, 22:21

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Оппозиционера поставили на учет как склонного к побегу и поэтому будят каждый час

Российский оппозиционер Алексей Навальный после сна встал с кровати на 10 минут раньше положенного и теперь рискует попасть в штрафной изолятор в колонии, где он отбывает 2,5 года лишения свободы по делу "Ив Роше".

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Об этом сообщает Znak.com, ссылаясь на его адвоката Ольгу Михайлову.

25 марта на сайте Навального опубликовали текст его жалобы, которую он адресовал директору Федеральной службы исполнения наказаний РФ Александру Калашникову и генпрокурору Игорю Краснову.

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В документе оппозиционер заявил, что его поставили на учет как склонного к побегу, поэтому к нему ежедневно применяется "избыточная и ничем не предусмотренная мера учета", о которой ранее рассказала его жена Юлия.

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"Несмотря на то, что я постоянно лежу под видеокамерой, в течение ночи ко мне восемь раз подходит сотрудник ИК-2, включает систему „ДОЗОР", снимает меня на камеру и вслух объявляет, что снимает профучет осужденного Навального, тем самым каждый час будит меня", — пишет Навальный.

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Он отметил, что это нарушает его право на непрерывный восьмичасовый сон. Однако когда он проснулся сам, ему объявили выговор.

"При этом ранее мне был вынесен выговор за то, что я встал на 10 минут раньше положенного времени, тем самым нарушив восьмичасовой сон и распорядок дня", – объяснил осужденный российский политик.

Его адвокат Ольга Михайлова предупредила, что после второго выговора Навальный может попасть в штрафной изолятор.

"[Наличие выговора] усложняет Алексею выход по УДО, кроме того, он может попасть в ШИЗО", – сказала она.

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Напомним, что в колонии у оппозиционера начались проблемы со здоровьем – появились боли в спине и начала отниматься нога. При этом должного лечения ему не оказывают, а лишь дают обезбаливающее.

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Россия репрессии оппозиционер Алексей Навальный
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