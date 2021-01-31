Протесты в поддержку Навального: в России задержали более трех тысяч человек

Лишь в Москве задержали 789 человек

В воскресенье, 31 января, в России на акциях в поддержку российского оппозиционного политика Алексея Навального задержали более 3000 человек.

Реклама

Об этом сообщает "ОВД-Инфо".

По состоянию на 16:25 по Киеву в России задержали 3013 человек. Больше всего задержанных в Москве, Владивостоке, Красноярске и Санкт-Петербурге.

Реклама

Отметим, что на "ОВД-Инфо" работает счетчик задержаний и сразу же можно посмотреть список задержанных.

В тренде Москва в "осаде": в день акции сторонников Навального закроют кафе и магазины

Реклама

Напомним, что сайт "Сегодня" ведет текстовый онлайн о митингах в поддержку Навального в России.

Также в Сети появилось показательное фото из Красноярска. Там силовики окружили протестующих и начали их задерживать внутри импровизированного квадрата. По последним данным, там задержали 194 человека.

Кроме того, протестующие в Россиидошли до СИЗО "Матросская тишина". Именно там содержат Навального.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама