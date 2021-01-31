Россия снова выходит на протесты в поддержку Навального: все подробности (фото, видео)

Сегодня, 31 января, в России проходят массовые акции в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального, который был арестован в аэропорту по прилету после лечения в Германии.

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Это уже вторые выходные, на которых россияне выходят на акции за Навального. Протесты, которые прошли 23 января, закончились массовыми задержаниями и избиением протестующих.

"Сегодня" ведет текстовый онлайн о митингах в поддержку Навального в России:

8:30. На акциях протеста по всей России уже задержали 145 человек, сообщают в ОВД.

8:01. В Иркутске на протесты на главную площадь перед зданием областного правительства вышло много людей.

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В Хабаровске вышли, по данным местного УВД, 60 человек, 13 задержаны. Акция на центральной площади уже завершилась.

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Во Владивостоке на центральной площади города собираются люди, однако на подходах дежурят полицейские и по одному задерживают тех, кто приходит на акцию, сообщает местный штаб Навального. Задержанных сажают в автобусы.

Шествие в поддержку Алексея Навального и других политзаключенных началось и в Новосибирске. Акция началась спонтанно.

В Южно-Сахалинске на протест вышли около пятидесяти человек.

В Якутске несмотря на мороз 43 градуса, люди вышли на протесты.

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