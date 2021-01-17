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В "Шереметьево" арестовали Алексея Навального

17 января, 20:01

Виктория Барановская Виктория Барановская

Политика задержали при прохождении паспортного контроля

В российском аэропорту "Шереметьево" арестовали оппозиционного политика Алексей Навального, который накануне прилетел из Берлина.

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Об этом сообщает "Дождь".

Навального арестовали при прохождении паспортного контроля, там его встретили полицейские и пограничники.

Навального увели сотрудники полиции. Они отказались пропустить с ним его адвоката. Жена Навального Юлия не задержана, она осталась в аэропорту.

"Задержание гражданина Навального проводилось на основании вынесенного 29 декабря 2020 года постановления начальника УФСИН по Москве, в соответствии с которым осужденный был объявлен в розыск за систематические нарушения условий испытательного срока с предписанием о принятии мер к его задержанию при установлении местонахождения", - сообщили в ФСИН.

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Отметим, что Навальный в федеральном розыске. При предъявлении паспорта на пограничном пункте он должен быть задержан.

При посадке в самолет у него спросили, не боится ли он ареста. На что Навальный ответил – "Меня арестуют по прилету? Это невозможно сделать".

Навальный о аресте

Напомним, российский оппозиционер Алексей Навальный, который проходил лечение в Германии после отравления боевым ядом "Новичок", заявил, что возвращается в Россию.

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Ранее Владимир Путин отказался комментировать причастность российских спецслужбк отравлению Алексея Навального.

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