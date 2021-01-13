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Навальный возвращается в Россию: видео

13 января, 11:06

Денис Беспалов Денис Беспалов

Политик сообщил, что уже купил билеты и 17 января вернется в РФ

Российский оппозиционер Алексей Навальный, который больше трех месяцев продолжает лечение в Германии после отравления боевым ядом "Новичок", заявил, что возвращается в Россию.

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Об этом он написал в Instagram.

Политик отметил, что оказался в Германии по одной причине: его пытались убить.

"Я выжил. И сейчас Путин, отдавший приказ о моем убийстве, верещит на весь свой бункер и велит своим слугам сделать все, чтобы я не вернулся. Слуги действуют как обычно: фабрикуют новые уголовные дела против меня", – заявил он.

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Навальный возвращается в Россию: видео
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Навальный сообщил, что уже купил билеты и 17 января вернется в РФ.

Навальный заявил, что возвращается в Россию

Напомним, Владимир Путин отказался комментировать причастность российских спецслужб к отравлению Алексея Навального.

Сам Навальный неоднократно открыто называл Путина тем человеком, который несет прямую ответственность за покушение на него.

Все подробности в спецтеме Отравление Алексея Навального

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Россия отравление Алексей Навальный
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