Навальному в России угрожают заменить условный срок на реальный: реакция политика

Пока российский оппозиционер Алексей Навальный больше трех месяцев продолжает лечение в Германии после отравления боевым ядом "Новичок", следователи у него на родине собираются добиваться изменения меры пресечения по его уголовному делу.
Об этом 26 декабря сообщил в Twitter его адвокат Вадим Кобзев.
Он получил сообщение от Федеральной службы исполнения наказаний РФ сообщения, в котором говорится о том, что его подзащитный уклоняется от контроля уголовно-исполнительной инспекции.
Поэтому, если оппозиционер утром 30 декабря не явится в московский филиал ФСИН, ему могут сменить условный срок по "делу Yves Rocher" на реальный.
Сам Навальный напомнил, что Европейский суд по правам человека признал его невиновным по "делу Ив Роше", а российское Министерство юстиции ему выплатило компенсацию за это.
При этом он отметил, что своим пресс-релизом ФСИН подтвердила, что ознакомилась с заключением немецких врачей, которое было опубликовано в научном издании The Lancet, о его отравлении.
"При этом они "не заметили" заголовка статьи: "Отравление химическим оружием "Новичок"". Если статью в "Ланцете" признают на государственном уровне, то где, извините, уголовное дело по факту отравления?" – пишет Алексей Навальный в Instagram.
Напомним, что в декабре 2014 года российский суд осудил Алексея и его младшего брата Олега Навальных на 3,5 года каждого по делу о хищении 26 млн рублей у компании "Ив Роше Восток", а также 4 млн у "Многопрофильной процессинговой компании". Однако Алексей получил условный срок, а Олег — реальный.
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