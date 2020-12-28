Українська
$ 28,35
34,56
  1. Мировые новости
  2. Россия

Навальному в России угрожают заменить условный срок на реальный: реакция политика

28 декабря, 19:57

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

ФСИН предупредила адвоката оппозиционера о том, что он обязан отметиться в уголовно-исполнительной инспекции

Пока российский оппозиционер Алексей Навальный больше трех месяцев продолжает лечение в Германии после отравления боевым ядом "Новичок", следователи у него на родине собираются добиваться изменения меры пресечения по его уголовному делу.

Реклама

Об этом 26 декабря сообщил в Twitter его адвокат Вадим Кобзев.

Он получил сообщение от Федеральной службы исполнения наказаний РФ сообщения, в котором говорится о том, что его подзащитный уклоняется от контроля уголовно-исполнительной инспекции.

Поэтому, если оппозиционер утром 30 декабря не явится в московский филиал ФСИН, ему могут сменить условный срок по "делу Yves Rocher" на реальный.

В тренде
Скандал с украинской иконой: стало известно, как реликвия с Донбасса попала в Сербию
Реклама

Сам Навальный напомнил, что Европейский суд по правам человека признал его невиновным по "делу Ив Роше", а российское Министерство юстиции ему выплатило компенсацию за это.

При этом он отметил, что своим пресс-релизом ФСИН подтвердила, что ознакомилась с заключением немецких врачей, которое было опубликовано в научном издании The Lancet, о его отравлении.

"При этом они "не заметили" заголовка статьи: "Отравление химическим оружием "Новичок"". Если статью в "Ланцете" признают на государственном уровне, то где, извините, уголовное дело по факту отравления?"пишет Алексей Навальный в Instagram.

Напомним, что в декабре 2014 года российский суд осудил Алексея и его младшего брата Олега Навальных на 3,5 года каждого по делу о хищении 26 млн рублей у компании "Ив Роше Восток", а также 4 млн у "Многопрофильной процессинговой компании". Однако Алексей получил условный срок, а Олег — реальный.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Отравление Алексея Навального

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Россия условный срок фсин Алексей Навальный
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Новые санкции США против России вызвали у Лаврова панику
Новые санкции США против России вызвали у Лаврова паникуРоссия
Отравление Навального: в Charite назвали причину провала ФСБ
Отравление Навального: в Charite назвали причину провала ФСБРоссия
Трусы Навального разрывают соцсети второй день: уморительные фотожабы
Трусы Навального разрывают соцсети второй день: уморительные фотожабыРоссия
В России поставили памятник Аленке: в Сети заметили сходство с известной пропагандисткой
В России поставили памятник Аленке: в Сети заметили сходство с известной пропагандисткойРоссия
"Не слушал, а смотрел на ваше тело": якутский депутат-сексист попал в британские таблоидыРоссия
Michelin впервые едет в Москву: будут искать украинский борщ
Michelin впервые едет в Москву: будут искать украинский борщРоссия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять