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Юлию Навальную задержали (видео)

31 января, 13:35

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

На московский митинг пришла супруга российского оппозиционера

Сегодня в Москве на митинге в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального силовики задержали его супругу – Юлию Навальную.

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Об этом сообщает штаб Навального в Москве.

Супруга Навального присоединилась к протестующим в Москве, силовики задержали женщину и отвезли в полицию.

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Утром Юлия Навальная опубликовала в Instagram семейную фотографию со словами поддержки своему супругу и его брату.

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"Это моя семья. Двое честных молодых мужчин на этом снимке демонстративно арестованы без всякой видимости закона. Один за то, что его пытались отравить, а он посмел выжить. Второй взят в заложники за то, что у него такая же фамилия — Навальный. Если мы будем молчать, то завтра придут за любым из нас. В 16-этажном бункере с аквадискотекой случайный испуганный человек решает нашу судьбу — кого-то посадит, а кого-то отравит. Так быть не должно. И не будет", – написала она.

"Сегодня" ведет текстовый онлайн о митингах в поддержку Навального в России: Россия снова выходит на протесты в поддержку Навального: все подробности (фото, видео).

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Россия протесты Алексей Навальный Юлия Навальная
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