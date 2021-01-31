В России жестоко издеваются над задержанными на акциях в поддержку Навального

Во Владивостоке жестоко издеваются над задержанными россиянами, которые вышли на акции протеста в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального.

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Об этом сообщает ОВД-Инфо.

"Во Владивостоке стреляют из травматического оружия, бьют электрошокером и применяют физическое насилие (отдел полиции № 4)", - говорится в сообщении.

Авторы сообщили, что им об этом рассказали сами задержанные, которых пытают в полиции.

Напомним, что "Сегодня" ведет текстовый онлайн о митингах в поддержку Навального в России.

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Также в Сети появилось показательное фото из Красноярска. Там силовики окружили протестующих и начали их задерживать внутри импровизированного квадрата. По последним данным, там задержали 91 человека.

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