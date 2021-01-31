У Росії жорстоко знущаються над затриманими на акціях на підтримку Навального

У Владивостоці жорстоко знущаються над затриманими росіянами, які вийшли на акції протесту на підтримку опозиційного політика Олексія Навального.

Реклама

Про це повідомляє ОВД-Инфо.

"У Владивостоку стріляють з травматичної зброї, б'ють електрошокером і застосовують фізичне насильство (відділ поліції № 4)", – йдеться в повідомленні.

Автори повідомили, що їм про це розповіли самі затримані, яких катують в поліції.

Нагадаємо, що "Сегодня" веде текстовий онлайн про мітинги на підтримку Навального в Росії.

Реклама

Також в Мережі з'явилося показове фото з Красноярська. Там силовики оточили протестувальників і почали їх затримувати всередині імпровізованого квадрата. За останніми даними, там затримали 91 особу.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама