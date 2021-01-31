Русский
$ 28,19
34,1
  1. Світові новини
  2. Росія

У Росії жорстоко знущаються над затриманими на акціях на підтримку Навального

31 січня, 13:20

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Росіян катують у відділенні поліції

У Владивостоці жорстоко знущаються над затриманими росіянами, які вийшли на акції протесту на підтримку опозиційного політика Олексія Навального.

Реклама

Про це повідомляє ОВД-Инфо.

"У Владивостоку стріляють з травматичної зброї, б'ють електрошокером і застосовують фізичне насильство (відділ поліції № 4)", – йдеться в повідомленні.

Автори повідомили, що їм про це розповіли самі затримані, яких катують в поліції.

В тренді
Смерть у прямому ефірі: чому челенджі у соцмережах небезпечні (відео)

Нагадаємо, що "Сегодня" веде текстовий онлайн про мітинги на підтримку Навального в Росії.

Реклама

Також в Мережі з'явилося показове фото з Красноярська. Там силовики оточили протестувальників і почали їх затримувати всередині імпровізованого квадрата. За останніми даними, там затримали 91 особу.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Росія протести затримання Владивосток
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Протести на підтримку Навального в Росії: всі подробиці
Протести на підтримку Навального в Росії: всі подробиціРосія
Палац Путіна
Палац Путіна "переписали" на мільярдераРосія
Бетон, будівельники і ліси: журналісти знайшли недобудований
Бетон, будівельники і ліси: журналісти знайшли недобудований "палац Путіна" (відео)Росія
На картах Google Maps з'явився палац Путіна
На картах Google Maps з'явився палац ПутінаРосія
Україна внесла до чорного списку п'ятьох російських артистів
Україна внесла до чорного списку п'ятьох російських артистівУкраїна
"Не х** стояти на шляху": росгвардієць підтримав "колегу", який черевиком штовхнув жінкуРосія

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти