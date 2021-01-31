Українська
$ 28,19
34,1
  1. Мировые новости
  2. Россия

В Москве первые задержания начались еще до митинга в поддержку Навального (видео)

31 января, 09:45

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

Сегодня 31 января в Москве еще до начала протестов в поддержку росссийского оппозиционера Алексея Навального силовики начали задерживать людей.

Реклама

Как сообщает российское МБХ медиа, первое задержание произошло на Чистых прудах в Москве. Причину задержания не объяснили, силовики несколько раз ударили мужчину по ногам.

Силовики перекрыли Лубянку для пешеходов. Вдоль тротуаров на Мясницкой улице, Лубянском проезде и других улицах, прилегающих к Лубянке, выставлены металлические ограждения, переход с Мясницкой улицы на Лубянку и Старую площадь перекрыт. В городе выставлены усиленные наряды полиции у зданий посольств и на ключевых развязках дорог.

В тренде
Ротенберг признался, что он Путин: в Сети шутят про "нового владельца" дворца

С 08:00 и до особого распоряжения на вход и выход закрыты 7 станции метро: "Александровский сад", "Охотный Ряд", "Театральная", "Площадь Революции", "Кузнецкий мост", "Лубянка", "Китай-город".

Реклама

Как сообщает BBC.com, проезд по Большому каменному мосту открыт. В центр по нему движется колонна из десятка снегоуборочных машин. Движение транспорта по центральным улицам не ограничено. Моховая, Охотный ряд, Тверская, Большая Лубянка, Старая и Новая пл., Покровка – свободны.

При этом все указанные улицы и весь центр в целом полностью на особом положении – везде стоят рамки и дежурят силовики.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Протесты в поддержку Навального в России: все подробности
Протесты в поддержку Навального в России: все подробностиРоссия
Бетон, строители и леса: журналисты нашли недостроенный
Бетон, строители и леса: журналисты нашли недостроенный "дворец Путина" (видео)Россия
Дворец Путина
Дворец Путина "переписали" на миллиардераРоссия
На картах Google Maps появился дворец Путина
На картах Google Maps появился дворец ПутинаРоссия
Украина внесла в черный список пятерых российских артистов
Украина внесла в черный список пятерых российских артистовУкраина
"Не х** стоять на пути": росгвардеец поддержал "коллегу", который ботинком пнул женщинуРоссия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять