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Путин 9 мая оправдывался и забыл сказать, что "все идет по плану" – Цымбалюк

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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9 мая, 18:01
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Президент РФ даже испугался своих самолетов и не позволил им участвовать в параде
Владимир Путин оправдывался за войну против Украины.
Владимир Путин оправдывался за войну против Украины. / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент РФ Владимир Путин во время выступления на параде 9 мая оправдывался перед россиянами за войну против Украины. Он традиционно наполнил свою речь пропагандистскими штампами. Однако сказать о том, что "все идет по плану" не отважился.

Об этом сказал журналист Роман Цымбалюк телеведущей Елене Цинтиле в эфире проекта FREEДОМ на YouTube-канале "Украина24".

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Цымбалюк также прокомментировал тот факт, что на сегодняшнем параде в Москве не взлетели самолеты, якобы из-за нелетной погоды.

"С самолетами вообще интересно получилось. В общем, они летают в любую погоду. Думаю, решение обосновывалось вопросами безопасности. Возможно, они боятся, что кто-то упадет Путину на голову, или еще какая-нибудь фигня произойдет. Не могу сказать. Но с погодой все было хорошо", – сказал журналист.

Что касается речи бункерного вождя, Цымбалюк определил ее как полную пропагандистских штампов, на которых держится сегодня русский фашизм.

"Так или иначе, там была интересная вещь, – они оправдывались. То есть, Путин стоял и оправдывался, мол, мы не можем действовать иначе, мы должны были напасть на Украину. Отсутствовала фраза, которую мы так привыкли слышать в первые дни войны, что все идет по плану", – заметил журналист.

Цымбалюк настаивает, что после уничтожения современного российского рейха россияне спросят у руководства: за что погибли их сыновья и мужчины.

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"За что гибнут украинцы – всем понятно, за Украину. А за что гибнут россияне, защищая Россию в Украине? Это же алогизм, и они это понимают, что их страна ведет завоевательную войну. Причиной продолжать войну для них есть месть за побратимов, которых убили в Украине, а глобальной цели нет", – добавил он.

Путин ведет себя так, будто лично победил во Второй мировой

Россия не брезгует использовать позорный лозунг "Можем повторить" в День победы, и это удивило бы ветеранов, которых уже в большинстве своем не осталось.

"Собственно, первые шаги в части "повторить" предпринимаются сейчас, когда Украина убивает российских захватчиков. Так будет продолжаться, потому что они являются нацистами сегодня на украинской земле", – сказал Цымбалюк.

Журналист констатировал, людей, лично переживших те страшные годы, становится все меньше. Поэтому дата 9 мая в РФ используется исключительно для того, чтобы обосновывать собственную агрессивную политику.

"Когда смотришь на происходящее, возникает впечатление, что Путин лично победил во Второй мировой войне, хотя и родился он после нее. Если бы ветераны увидели, что Кремль делает с Днем победы, то как минимум удивились бы и задались вопросом: дорогие наши внуки и правнуки, а понимаете ли вы вообще, что именно хотите повторить?"

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Как Россия распространяет пропаганду среди детей

Роман Цымбалюк, долгое время работавший в РФ, объяснил, что для современных россиян так называемое "победобесие" является главной "скрепой".

"С 2005 года, когда внедрили так называемую колорадскую ленту как признак победы, здесь нужно еще раз проговорить, что победа была одержана в 1945 году совместными усилиями СССР и союзников, а эта лента появилась только в 2005 году, – с этого момента появился нарратив, что Россия – государство, имеющее больше прав на этой планете. Оправдывается это в основном "ныряниями" Путина почему-то в историю Украины".

Цымбалюк уточняет, что за этот период нарратив был вживлен в систему образования.

"Когда мои дети в Москве ходили в частный детсад с преподаванием английского, им с детства начали навязывать эти ленты. Я объяснял им и преподавателям, что это не признак победы. Надо помнить историю, где 1945, и где 2005, когда это все придумали, это обоснование современных войн, поэтому и начали говорить фразу "Можем повторить".

Роман Цымбалюк заключил, что нацизм оказался непобедимым, он просто затаился и затем переехал из Берлина в Москву.

"Сейчас у россиян подъем патриотического духа, потому что им не рассказывают о потерях и гибели. Они думают, что только побеждают, более того сознательно и искренне радуются, когда видят, что убивают нас, украинцев. Это правда".

Однако, по мнению Цымбалюка, смазывать всех россиян современным фашизмом неуместно. Ибо это не соответствует действительности.

"Есть люди, абсолютно все понимающие. Многие родители против так называемого патриотического воспитания их детей в учебных заведениях. Потому что понимают, что так готовят на смерть".

При этом журналист убежден, что никаких "хороших русских" в политическом смысле нет. Есть отдельные физические лица, которые никак не влияют на движение российского государства.

"Чтобы мы себя не обманывали, что есть какая-то другая Россия, эту терминологию употреблять не стоит, о "хороших русских", их просто не существует для Украины. Ненависть к украинцам – холодная и взвешенная", – отметил Цымбалюк.

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ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

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