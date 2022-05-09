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Путін 9 травня виправдовувався та забув сказати, що "все йде за планом" – Цимбалюк

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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9 травня, 18:01
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Президент РФ навіть злякався своїх же літаків та не дозволив їм брати участі у параді
Володимир Путін виправдовувався за війну проти України.
Володимир Путін виправдовувався за війну проти України. / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент РФ Володимир Путін під час промови на параді 9 травня виправдовувався перед росіянами за війну проти України. Він традицівно наповнив свою промову пропагандистськими штампами. Однак сказати про те, що "все йде за планом" не наважився.

Про це сказав журналіст Роман Цимбалюк телеведучій Олені Цинтилі в ефірі проекту FREEДОМ на YouTube-каналі "Україна24".

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Цимбалюк також прокоментував той факт, що на сьогоднішньому параді в Москві не злетіли літаки, нібито через нельотну погоду.

"З літаками взагалі цікаво вийшло. Загалом вони літають за будь-якої погоди. Думаю, рішення обґрунтовувалось питаннями безпеки. Можливо, вони бояться, що хтось впаде Путіну на голову, чи ще якась фігня станеться. Не можу сказати. Але з погодою все було гаразд", – сказав журналіст.

Щодо промови бункерного вождя, Цимбалюк визначив її, як сповнену пропагандистських штампів, на яких тримається сьогодні російський фашизм.

"Так чи інакше, там була цікава річ, – вони виправдовувались. Тобто, Путін стояв і виправдовувався, мовляв, ми не можемо діяти інакше, ми повинні були напасти на Україну. Була відсутньою фраза, яку ми так звикли чути в перші дні війни, що все йде за планом", – зауважив журналіст.

Цимбалюк наполягає, що після того, як буде знищено сучасний російський рейх, росіяни спитають у керівництва: за що загинули їхні сини й чоловіки.

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"За що гинуть українці – всім зрозуміло, за Україну. А за що гинуть росіяни, захищаючи Росію в Україні? Це ж алогізм, і вони це розуміють, що їхня країна веде завойовницьку війну. Причиною продовжувати війну для них є помста за побратимів, яких вбили в Україні, а глобальної мети немає", – додав він.

Путін поводиться так, ніби особисто переміг у Другій світовій

Росія не гребує використовувати ганебне гасло "Можем повторить" в День перемоги, і це здивувало би ветеранів, яких вже здебільшого не лишилось.

"Власне, перші кроки в частині "повторити" здійснюються зараз, коли Україна вбиває російських загарбників. Так буде продовжуватись, бо вони є нацистами сьогодні на українській землі", – сказав Цимбалюк.

Журналіст констатував, людей, які особисто пережили ті страшні роки, стає все менше. Тому дата 9 травня в РФ використовується виключно для того, аби обґрунтовувати власну агресивну політику.

"Коли дивишся на все, що відбувається, виникає враження, що Путін особисто переміг в Другій світовій війні, хоча і народився він після неї. Якби ветерани побачили, що Кремль робить із Днем перемоги, то як мінімум здивувалися б і задались питанням: дорогі наші внуки і правнуки, а чи ви розумієте взагалі, що саме хочете повторити?"

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Як Росія поширює пропаганду серед дітей

Роман Цимбалюк, який довгий час працював в РФ, пояснив, що для сучасних росіян так зване "победобесие" є головною "скрепой".

"З 2005 року, коли впровадили так звану колорадську стрічку як ознаку перемоги, – тут треба ще раз проговорити, що перемога була здобута в 1945 році спільними зусиллями СРСР та союзників, а ця стрічка з’явилась лише в 2005 році, – з цього моменту з’явився наратив, що Росія – держава, яка має більше прав на цій планеті. Виправдовується це здебільшого "пірнаннями" Путіна чомусь в історію України".

Цимбалюк уточнює, що за цей період наратив було вживлено в систему освіти.

"Коли мої діти в Москві ходили в приватний дитсадок з викладанням англійської, їм змалечку почали нав’язувати ці стрічки. Я пояснював їм та викладачам, що це не є ознакою перемоги. Треба пам’ятати історію, де 1945, і де 2005, коли це все придумали. Це обґрунтування сучасних війн, тому і почали проговорювати фразу "Можем повторить".

Роман Цимбалюк зробив висновок, що нацизм виявився непереможним, він просто зачаївся і потім переїхав з Берліна до Москви.

"Зараз у росіян підйом патріотичного духу, бо їм не розповідають про втрати і загибель. Вони думають, що тільки перемагають, більше того, свідомо і щиро радіють, коли бачать, що вбивають нас українців. Це правда".

Однак, ну думку Цимбалюка, мастити всіх росіян сучасним фашизмом недоречно. Бо це не відповідає дійсності.

"Є люди, які абсолютно все розуміють. Багато хто з батьків проти так званого патріотичного виховання їхніх дітей в закладах освіти. Бо розуміють, що так готують на смерть".

При цьому, журналіст переконаний, що ніяких "хороших росіян" в політичному сенсі немає. Є окремі фізичні особи, які жодним чином не впливають на рух російської держави.

"Щоб ми себе не обманювали, що є якась інша Росія, цю термінологію вживати не варто, про "хороших росіян", їх просто не існує для України. Ненависть до українців – холодна та виважена", – зазначив Цимбалюк.

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Гелікоптери 158
Гелікоптери
4
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ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

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