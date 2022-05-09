Не знають, чий дід на фото. У Росії школярів 9 травня силою зігнали на "Безсмертний полк"

Для підлітків питання про Другу світову війну були лише приводом посміятися

У Росії на акцію "Безсмертний полк" заганяють силою. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Московській області у Росії школярів 9 травня силою відправили на ходу "Безсмертного полку" із фотографіями випадкових людей. Підлітки не змогли відповісти на запитання, чий дід на фото. І загалом не дуже були зацікавлені у темі Другої світової війни. Швидше за все, школярів послали на ходу для масовки, щоб вони потримали чужі портрети.

Про це повідомив радник голови МВС Антон Геращенко в Telegram.

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Він розповів, що хода "Безсмертного полку" відбулася у Дмитрові.

"Журналіст підійшов до справді випадкових учасників ходи і почав ставити запитання, але для них це було більше приводом посміятися. Як вважаєте, чи самі вони прийшли сюди?", – констатував Геращенко.

Радник голови МВС також звернув увагу на виправдання "журналіста", який почав розповідати про те, що школярі – це "пошукачі-рятувальники".

"Але якби це була така організація, то вони б точно підготувалися та знали б тих, чиї фото принесли. Їм просто вручили фотографію та сказали постояти, пообіцявши "п'ятірку" за якийсь урок", – пояснив Геращенко.

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У Росії вважають "ганьбою" парад до 9 травня

Росіяни не раді параду до "Дня перемоги" через санкції. Все, що відбувається, вони називають ганебним.

Жителі Російської Федерації відчули на собі всі економічні негаразди та військові невдачі. Проте більшість росіян вирішили, що винна у цьому саме Україна. Все через те, що українці вчинили жорсткий опір окупантам.

"Не знаю, до чого цей парад? з цими санкціями. Коротше, хе**я одна" – каже росіянка у радіоперехопленні розмови, опублікованому СБУ.

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