Путин готов к переговорам по теме гарантий безопасности России — Песков

По словам пресс-секретаря президента РФ, Путин всегда требовал переговоров и дипломатии

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков дал интервью CNN/Фото: коллаж: "Сегодня"

Президент России Владимир Путин готов к ведению переговоров по теме гарантий безопасности РФ. Он отметил, что "украинский кризис является лишь частью более серьезных опасений России в области безопасности".

Об этом пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил в интервью CNN.

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"Прежде всего, президент Путин всегда требовал переговоров и дипломатии, — сказал Песков корреспонденту CNN Фредерику Пляйтгену поздно вечером в понедельник. — И фактически он инициировал вопрос о гарантиях безопасности для Российской Федерации. Украина — лишь часть большей проблемы гарантий безопасности для России и, конечно, президент Путин готов вести переговоры".

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