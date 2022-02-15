Путін готовий до переговорів на тему гарантій безпеки Росії — Пєсков

Президент Росії Володимир Путін готовий до ведення переговорів на тему гарантій безпеки РФ. Він зазначив, що "українська криза є лише частиною серйозніших побоювань Росії в галузі безпеки".
Про це прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив в інтерв'ю CNN.
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"Перш за все, президент Путін завжди вимагав переговорів та дипломатії, — сказав Пєсков кореспондентові CNN Фредеріку Пляйтгену пізно ввечері в понеділок. — І фактично він ініціював питання про гарантії безпеки для Російської Федерації. Україна — лише частина більшої проблеми гарантій безпеки для Росії та, звичайно, президент Путін готовий вести переговори.
Загроза вторгнення РФ
- Росія стягнула понад 100 тисяч військових до кордону з Україною. Вторгнення може розпочатися вже 16 лютого, повідомила з посиланням на свої джерела американська агенція Bloomberg. Також цю дату, за даними британського видання The Guardian, називав президент США Джо Байден у телефонній розмові з керівництвом ЄС та НАТО.
- Група розслідувачів Conflict Intelligence Team заявила, що Росія перекидає до України ще одну танкову армію.
- Росія відхилила запит України з вимогою надання інформації про військові навчання біля кордону, назвавши його неприйнятним.
- Україна скликає термінову зустріч із РФ та всіма державами – учасниками Віденського документа для обговорення посилення та переміщення військ РФ вздовж українського кордону та у тимчасово окупованому Криму.