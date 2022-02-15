Путін готовий до переговорів на тему гарантій безпеки Росії — Пєсков

За словами прессекретаря президента РФ, Путін завжди вимагав переговорів та дипломатії

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков дав інтерв'ю CNN/Фото: колаж: "Сьогодні"

Президент Росії Володимир Путін готовий до ведення переговорів на тему гарантій безпеки РФ. Він зазначив, що "українська криза є лише частиною серйозніших побоювань Росії в галузі безпеки".

Про це прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив в інтерв'ю CNN.

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"Перш за все, президент Путін завжди вимагав переговорів та дипломатії, — сказав Пєсков кореспондентові CNN Фредеріку Пляйтгену пізно ввечері в понеділок. — І фактично він ініціював питання про гарантії безпеки для Російської Федерації. Україна — лише частина більшої проблеми гарантій безпеки для Росії та, звичайно, президент Путін готовий вести переговори.

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