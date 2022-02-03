У Пентагоні прокоментували опубліковані відповіді США Росії щодо "гарантій безпеки"

У США заявили, що не винні у "витоку" даних

Інформація, яку опублікували ЗМІ, дійсно є письмовою відповіддю на пропозиції США Росії щодо "гарантій безпеки"/Колаж: "Сьогодні"

У Пентагоні підтвердили, що текст з відповіддю США Росії, який раніше опублікували ЗМІ, дійсно є письмовою відповіддю на їх пропозиції щодо гарантій безпеки.

Про це заявив речник Пентагону Джон Кірбі на брифінгу у Вашингтоні.

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За словами Кірбі, витік підтвердив відсутність відмінностей між публічними заявами Сполучених Штатів Америки та їхньою позицією на закритих переговорах.

"Пропозиції США опинилися у європейських ЗМІ. Ми не оприлюднювали цей документ. Але тепер, коли його побачив увесь світ, можна побачити, що ми праві, коли говоримо: немає відмінностей між нашими публічними заявами та нашою позицією на закритих переговорах", — сказав Кірбі.

Речник Пентагону наголосив, що після публікації документів можна говорити про те, що існують можливості для діалогу між РФ та США.

"Злив" відповідей США Росії

В іспанській газеті El Pais опублікували повний текст конфіденційної відповіді США та НАТО на пропозиції Російської Федерації щодо "гарантій безпеки".

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Відповідну заяву зробив речник Держдепартаменту США Нед Прайс на брифінгу 2 лютого.

На запитання, чи справжні документи, опубліковані в іспанській газеті El Pais, Прайс відповів:

"Я не побачив в опублікованих документах підстав припускати, що вони неправдиві", — сказав Нед Прайс.

Іспанська преса опублікувала два документи англійською мовою.

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"Позиція уряду США полягає в тому, що прогрес із цих питань (роззброєння та заходи довіри – Ред.) може бути досягнутий лише в умовах деескалації загрозливих дій Росії щодо України", – наголошується у відповіді Росії.

Також сказано, що США та НАТО відмовляються підписати договір про безпеку в Європі з Росією та закрити двері для майбутнього вступу України до НАТО.

У документах наголошується, що США готові обговорити з Росією зобов'язання щодо обмеження розгортання наступальних ракетних систем та сил в Україні, а також утримуються від розміщення ядерної зброї у Східній Європі. Також США готові розпочати з РФ діалог з контролю за озброєннями у сфері ракет середньої та меншої дальності.

При цьому США продовжуватимуть підтримувати політику "відкритих дверей" НАТО. Крім цього, США готові розглянути заходи щодо запобігання "інцидентам з РФ на морі та в повітрі". А в НАТО заявили, що не хочуть конфронтації. Проте Альянс не піде на компроміс із "принципових для себе питань".

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