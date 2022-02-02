США та НАТО відмовили Росії закрити двері для України

Проте Вашингтон готовий розпочати діалог з Москвою з деяких питань

/ Фото: Колаж: Сьогодні

В іспанській газеті El Pais опублікували повний текст конфіденційної відповіді США та НАТО на пропозиції Російської Федерації щодо "гарантій безпеки".

Йдеться про два документи англійською мовою.

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"Позиція уряду США полягає в тому, що прогрес з цих питань (роззброєння та заходи довіри – Ред.) може бути досягнутий лише в умовах деескалації загрозливих дій Росії щодо України", – наголошується у відповіді.

Також сказано, що США та НАТО відмовляються підписати договір про безпеку в Європі з Росією та закрити двері для майбутнього вступу України до НАТО.

Що готові обговорювати

У документах наголошується, що США готові обговорити з Росією зобов'язання щодо обмеження розгортання наступальних ракетних систем та сил в Україні, а також утримуються від розміщення ядерної зброї у Східній Європі. Також США готові розпочати з РФ діалог з контролю за озброєннями у сфері ракет середньої та меншої дальності.

Водночас США продовжуватимуть підтримувати політику "відкритих дверей" НАТО. До того ж, США готові розглянути заходи щодо запобігання "інцидентам з РФ на морі та в повітрі".

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А в НАТО заявили, що не хочуть конфронтації. Проте Альянс не піде на компроміс з "принципових для себе питань".

Документи США та НАТО. Фото: El Pais. Документи США та НАТО. Фото: El Pais. Документи США та НАТО. Фото: El Pais. Документи США та НАТО. Фото: El Pais. Документи США та НАТО. Фото: El Pais. Документи США та НАТО. Фото: El Pais. Документи США та НАТО. Фото: El Pais. Документи США та НАТО. Фото: El Pais. Документи США та НАТО. Фото: El Pais. 1 /9

Реакція Путіна

Президент Російської Федерації Володимир Путін прокоментував відповіді США та НАТО з так званих "гарантій безпеки"

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"Уважно аналізуємо отримані від США та НАТО письмові відповіді. Але вже зараз зрозуміло, що принципові російські стурбованості виявилися проігноровані", – сказав він.

Нагадаємо, Росія не має права накласти вето на питання щодо вступу країн до НАТО, заявив прессекретар військового відомства США Джон Кірбі. За його словами, це питання можуть вирішити лише ці держави та сам Альянс.

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