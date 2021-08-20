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"Путин обокрал свою страну" – Навальный обвинил Запад в бездействии. Тезисы

Богдан Приходько Богдан Приходько Корреспондент раздела Власть
20 августа, 12:30
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Коррупция – причина мировых проблем, но именно она спасла Навального от смерти, уверен оппозиционер
Алексей Навальный: Путин превращает политиков в агентов влияния. Фото: коллаж "Сегодня"
Алексей Навальный: Путин превращает политиков в агентов влияния. Фото: коллаж "Сегодня"

Российский оппозиционер Алексей Навальный, находящийся в исправительной колонии во Владимирской области, к годовщине своего отравления написал колонку для западных СМИ. В статье, опубликованной в британской The Guardian, французской Le Monde и немецкой Frankfurter Allgemeine Zeitung он предлагает пять шагов по борьбе с мировой коррупцией.

Коррупция спасла от смерти

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Навальный отметил, что ровно год назад он не умер от отравления химическим оружием и, похоже, в том факте, что он выжил, немалую роль сыграла именно коррупция.

"Она заразила всю государственную систему России, в том числе спецслужбы. Когда высшее руководство страны занято вымогательством у бизнеса, качество секретных операций неизбежно страдает. Группа агентов ФСБ так неумело преследовала меня в течение трех с половиной лет, что гражданские активисты сумели разоблачить их на каждом шагу", – написал Навальный.

Коррупция – причина мировых проблем

Он также добавил, что борьбу с коррупцией необходимо сделать приоритетной задачей.

"Представьте себе саммит с Путиным по вопросу коррупции. Самый богатый лидер в мире, который обокрал свою страну, приглашен, чтобы обсудить, как справиться с ним самим", – отметил оппозиционер.

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По его словам, после распада СССР, коррупция – в ее классическом определении "использование служебного положения для личной выгоды" – стала универсальной основой для процветания нового международного авторитаризма, от России и Эритреи до Мьянмы и Венесуэлы. А именно тот факт, что Запад закрыл глаза на тотальную коррупцию в Афганистане стал ключевым фактором в победе "Талибана".

"Коррупция давно перестала быть только внутренней проблемой этих стран. Она почти всегда одна из главных причин мировых проблем, с которыми сталкивается Запад", – говорит оппозиционер.

Навальный также предложил пять шагов, которые могут дать эффективный старт в борьбе с глобальной коррупцией:

  1. Запад должен выделить особую категорию "стран, поощряющих коррупцию" – это позволит принимать единые меры против групп стран, а не вводить санкции против отдельных государств.
  2. Главной санкцией для этих стран должна стать "принудительная прозрачность". Вся документация о контрактах между западными компаниями и партнерами из стран, представляющих коррупционные риски, должна быть опубликована, если договоры связаны с государством, чиновниками и их родственниками.
  3. Необходимо ввести персональные санкции для олигархов – в первую очередь из окружения Путина, который является ролевой моделью для коррумпированных чиновников и бизнесменов всего мира.
  4. У США, Великобритании и Германии есть отличные инструменты и законы для борьбы с иностранной коррупцией. Необходимо лишь, чтобы они заработали.
  5. Для противостояния экспорту политической коррупции нужно создать международный орган или комиссию.

Навальный отметил, что Путин, вкладывая относительно небольшие суммы денег, скупает крайне правые и крайне левые движения по всей Европе, превращая этих политиков в олигархов и собственных агентов влияния.

"Сейчас западный истеблишмент ведет себя как собака Павлова. Вы показываете им полковника спецслужб, они кричат: "Наказать его!". Вы показываете им олигарха, который платит полковнику, и они кричат: "Пригласите его в Давос!" – удивился Навальный.

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Он также добавил, что легализованное взяточничество часто процветает в форме членства в советах директоров государственных компаний.

"Бывший канцлер Германии, бывший премьер-министр Италии или бывший министр иностранных дел Австрии могут подыгрывать российскому диктатору, нормализуя коррупционные практики. Все контракты, связывающие бывших или нынешних западных политиков с деловыми партнерами из коррумпированных авторитарных стран, должны быть открытыми для общественного контроля", – заявил Навальный.

Оппозиционер подчеркнул, что для того, чтобы начать действовать, не нужны деньги, солдаты, реконфигурация промышленности или мировой политики.

"Только политическая воля, которой, к сожалению, часто не хватает", – подытожил он.

Алексей Навальный: Чтобы начать действовать, нужна политическая воля
Алексей Навальный: Чтобы начать действовать, нужна политическая воля / Фото: Reuters

Преследование Навального

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Напомним, что сейчас Алексей Навальный отбывает срок в 2 года и 6 месяцев в исправительной колонии ИК-2 в Покрове по так называемому делу "Ив Роше", по которому оппозиционер изначально имел условный срок. Поскольку в период его отбывания Навального в бессознательном состоянии после отравления вывезли на лечение в Германию, правоохранительные органы расценили это как нарушение требований отбывания условного срока.

Мосгорсуд 9 июня признал связанные с Навальным ФБК и Фонд защиты прав граждан, а также общественное движение "Штабы Навального" экстремистскими организациями. Некоммерческие организации были ликвидированы, а деятельность общественного движения запрещена.

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