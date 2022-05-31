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"Путин – пи@рас, Шойгу – гон@ище!" Два полковника РФ поставили диагноз руководству – перехват

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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31 мая, 07:22
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Офицеры признают огромные потери России и прогнозируют крупное поражение в войне с Украиной
Максим Власов назвал Сергея Шойгу профаном в своем деле.
Максим Власов назвал Сергея Шойгу профаном в своем деле. / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские полковники недовольны Кремлем и руководителями так называемой "спецоперации" России в Украине. В частности, они констатируют, что министр обороны РФ Сергей Шойгу абсолютно некомпетентен в военном деле, а президента Владимира Путина обвиняют в провале в войне с Украиной.

Перехват разговора полковников опубликовал проект Радио Свобода "Схемы".

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Записи разговора журналистам удалось получить от одного из разведывательных органов Украины. Кроме того, удалось идентифицировать собеседников и подтвердить подлинность записей. Разговор датирован 14 апреля.

Имя первого собеседника – Максим Владимирович Власов с позывным "Югра". Согласно данным СБУ и расследователей Bellingcat, он один из ответственных за обстрел Мариуполя из Градов 24 января 2015 года. Тогда погибли около 30 человек, более сотни получили ранения. С 2018 года Власов находится в украинском розыске за упомянутый обстрел Мариуполя.

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Максим Власов. Фото: Радио Свобода

Власов по состоянию на апрель этого года занимал руководящую должность в артиллерийской службе штаба 2-й мотострелковой дивизии 1-й танковой армии Западного военного округа РФ. Также переведен в аналитический отдел штаба 1-й танковой армии, командный пункт которой развернут в Белгородской области России.

Второй собеседник – военный медик Наро-Фоминского военного госпиталя в России полковник Виталий Ковтун.

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Виталий Ковтун. Фото: Радио Свобода

Согласно его соцсетям, считает, что российские войска могут "по привычке" взять Берлин, поддерживает идею так называемой федерализации Украины, а также "считает классным" происходящее в фильтрационных лагерях в Мариуполе.

Как выяснили журналисты, Ковтун – уроженец села Жабокрич Крыжопольского района Винницкой области. Также у него много родственников в Украине.

На что жалуются российские полковники

На записях Власов говорит о российском министре обороны Сергее Шойгу: "Шойгу – это полностью некомпетентный профан, б***ь. Профан в своем деле. Да это не его дело вообще, б***ь. Просто шоумен, б***ь".

В свою очередь, Ковтун отмечает, что "Шойгу – гон***ище, б***ь, контрактников нет – конечно, откуда они будут, с*ка? Им платили по 30 тысяч зарплату, б***ь – откуда их набрать?".

"Потери страшные, парней наших, б***ь. И, ты знаешь, я эту военную немножко историю знаю, сравниваю, вот эта советско-финская война, 39-40-й год, б***ь, один в один, вообще как по шаблону, на**й, пошли", – говорит также Власов на перехвате.

Далее собеседники говорят о других военных руководителях, из окружения Шойгу. В частности, о генерал-полковнике Павле Плате – советнике министра обороны и начальнике контрольно-надзорного управления Минобороны РФ. А до 2013 года – чиновник МЧС.

"Собрал вокруг себя этих еб***тых МЧС-ников – ну если у нас начальник инспекции генерал-полковник Плат, б***ь. Он вообще в армии не служил, а звание он взял с МЧС, хотя это звание с нарушением всего закона, б***ь", – говорит Власов.

Александр Дворников. Фото: Радио Свобода

Во время разговора военные дают характеристику и ответственному за командование российскими войсками в полномасштабной войне с Украиной – 60-летнему генералу армии и герою РФ Александру Дворникову. Украинские разведчики называют его военным преступником, а российская пресса – "генералом победы", воюющим с мифическим "неонацистским режимом".

"Наплодили целую плеяду лизоблюдов-у***нов. Вон этот Дворников, вообще, легенда по уе***ству. Конченый вообще, просто конченый. Это он какой-то сейчас вот придумал "антибендеровский бросок"... Ну, короче, это, вообще конченый, б***ь, безголовый идиот", – говорит Власов.

Не довольны собеседники и командующим войсками Восточного округа РФ Александром Чайко.

"Я с вилами скоро пойду, б***ь, к "‎кремлевской" площади, ё***ый в рот. Наплодили, б***ь, генералов, всяких там, Чаек-х***к, б***ь. И всех остальных, б***ь. Сначала людей положат, а потом, с*ка, б***ь, ждем, пока они наших положат, б***ь. Они приободрились, е***утся, б***ь. Почитай, что они там пишут, все, б***ь, довольные", – говорит Ковтун.

Кроме похода "с вилами на Кремль", военный Ковтун говорит с Власовым об обстрелах гражданских объектов и мирных жителей:

"Они хотят, чтобы пехота шла, б***ь, артиллерия работала, ё***ый в рот, еб***те на расстоянии, тратьте, н***й, эти бомбы, б***ь, их дох***я просто, кидайте их, н***й. Даже если не туда попали, б***ь, пусть начинают бояться, б***ь, еб***те по вокзалам, б***ь, еб***те по железным дорогам, н***й, еб***те", – говорит Ковтун.

Также он призывает запустить ракету в Верховную Раду и называет президента РФ Владимира Путина "пи…асом":

"Должна, б***ь, в Киев в Верховную Раду прилететь ракета, б***ь. Всё, н***й. Почему не прилетела, б***ь? Почему не прилетела, б***ь? Я не понимаю, с*ка, ёб***й ты Путин, пи***ас, б***ь! Почему не прилетела ракета в Киев?".

Украинские журналисты пообщались с Ковтуном

Журналисты "Схем" связались с Виталием Ковтуном и включили ему фрагменты записей.

"Мне пофиг, я сейчас сообщу в ФСБ о вас и все", – ответил тот.

Когда журналист включил фрагмент записи со словами Ковтуна о Шойгу и спросил, готов ли тот открыто заявить о своей позиции по отношению к руководству армии РФ, Ковтун ответил: "Нет, не готов… Не хочу".

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