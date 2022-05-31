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"Путін – пі@рас, Шойгу – гон@ище!" Два полковники РФ поставили діагноз керівництву – перехоплення

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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31 травня, 07:22
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Офіцери визнають величезні втрати Росії та прогнозують велику поразку у війні з Україною
Максим Власов назвав Сергія Шойгу профаном у своїй справі.
Максим Власов назвав Сергія Шойгу профаном у своїй справі. / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські полковники незадоволені керівниками так званої "спецоперації" Росії в Україні. Зокрема, вони констатують, що міністр оборони РФ Сергій Шойгу абсолютно некомпетентний у військовій справі, а президента Володимира Путіна звинувачують у провалі у війні з Україною.

Перехоплення розмови полковників опублікував проект Радіо Свобода "Схеми".

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Записи розмови журналістам вдалося отримати від одного із розвідувальних органів України. Крім того, вдалося ідентифікувати співрозмовників та підтвердити справжність записів. Розмова датована 14 квітня.

Ім'я першого співрозмовника Максим Володимирович Власов із позивним "Югра". За даними СБУ та розслідувачів Bellingcat, він один із відповідальних за обстріл Маріуполя з Градів 24 січня 2015 року. Тоді загинули близько 30 людей, понад сотню дістали поранення. З 2018 року Власов перебуває в українському розшуку за згаданий обстріл Маріуполя.

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Максим Власов. Фото: Радіо Свобода

Власов станом на квітень цього року обіймав керівну посаду в артилерійській службі штабу 2-ї мотострілецької дивізії 1-ї танкової армії Західного військового округу РФ. Також переведений до аналітичного відділу штабу 1-ї танкової армії, командний пункт якої розгорнуто в Білгородській області Росії.

Другий співрозмовник – військовий медик Наро-Фомінського військового шпиталю у Росії полковник Віталій Ковтун.

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Віталій Ковтун. Фото: Радіо Свобода

Згідно з його соцмережами, вважає, що російські війська можуть "за звичкою" взяти Берлін, підтримує ідею так званої федералізації України, а також "вважає за класне" те, що відбувається у фільтраційних таборах у Маріуполі.

Як з'ясували журналісти, Ковтун – уродженець села Жабокрич Крижопільського району Вінницької області. Також має багато родичів в Україні.

На що скаржаться російські полковники

На записах Власов говорить про російського міністра оборони Сергій Шойгу: "Шойгу – це повністю некомпетентний профан, б***ь. Профан у своїй справі. Та це не його справа взагалі, б***ь. Просто шоумен, б***ь" .

У свою чергу Ковтун зазначає, що "Шойгу – гон***ище, б***ь, контрактників немає – звичайно, звідки вони будуть, с*ка? Їм платили по 30 тисяч зарплату, б***ь – звідки їх набрати?" .

"Втрати страшні, хлопців наших, б***ь. І, ти знаєш, я цю військову трішки історію знаю, порівнюю, ось ця радянсько-фінська війна, 39-40-й рік, б***ь, один на один, взагалі як за шаблоном, на**, пішли", – Каже також Власов на перехопленні.

Далі співрозмовники говорять про інших військових керівників з оточення Шойгу. Зокрема, про генерал-полковника Павла Плата - радника міністра оборони та начальника контрольно-наглядового управління Міноборони РФ. А до 2013 року – чиновник МНС.

"Зібрав навколо себе цих єб***тих МНС-ників – ну якщо в нас начальник інспекції генерал-полковник Плат, б***ь. Він взагалі в армії не служив, а звання він узяв із МНС, хоча це звання з порушенням всього закону, б***ь", – каже Власов.

Олександр Дворніков. Фото: Радіо Свобода

Під час розмови військові дають характеристику та відповідальному за командування російськими військами у повномасштабній війні з Україною – 60-річному генералу армії та герою РФ Олександру Дворнікову. Українські розвідники називають його військовим злочинцем, а російська преса – "генералом перемоги", який воює з міфічним "неонацистським режимом".

"Наплодили цілу плеяду лизоблюдів-у***нів. Он цей Дворніков, взагалі, легенда по ує***ству. Кінчений взагалі, просто кінчений. Це він якийсь зараз ось придумав "антибендерівський кидок"... Ну, коротше. Це, взагалі закінчений, б***ь, безголовий ідіот", – каже Власов.

Не задоволені співрозмовники та командувачем військ Східного округу РФ Олександром Чайко.

"Я з вилами скоро піду, б***ь, до "кремлівської" площі, е***ий в рот. Наплодили, б***ь, генералів, всяких там, Чайок-х***к, б ***ь.І всіх інших, б***ь. Спочатку людей покладуть, а потім, с*ка, б***ь, чекаємо, поки вони наших покладуть, б***ь. Вони підбадьорилися, е* **уться, б***ь. Почитай, що вони там пишуть, всі, б***ь, задоволені", – каже Ковтун.

Окрім походу "з вилами на Кремль", військовий Ковтун говорить із Власовим про обстріл цивільних об'єктів та мирних жителів:

"Вони хочуть, щоб піхота йшла, б***ь, артилерія працювала, є***ий в рот, єб***те на відстані, витрачайте, н***й, ці бомби, б***ь, їх дох***я просто, кидайте їх, н***й. Навіть якщо не туди потрапили, б***ь, нехай починають боятися, б***ь, єб***те вокзалами, б** *ь, єб***те по залізницях, н***й, єб***те", – каже Ковтун.

Також він закликає запустити ракету до Верховної Ради і називає президента РФ Володимира Путіна "пі…асом":

"Має, б***ь, до Києва до Верховної Ради прилетіти ракета, б***ь. Все, н***й. Чому не прилетіла, б***ь? Чому не прилетіла, б***ь "Я не розумію, с*ка, єб***й ти Путін, пі***ас, б***ь! Чому не прилетіла ракета до Києва?".

Українські журналісти поспілкувалися з Ковтуном

Журналісти "Схем" зв'язалися з Віталієм Ковтуном та включили йому фрагменти записів.

"Мені пофіг, я зараз повідомлю у ФСБ про вас і все", – відповів той.

Коли журналіст включив фрагмент запису зі словами Ковтуна про Шойгу і запитав, чи той готовий відкрито заявити про свою позицію щодо керівництва армії РФ, Ковтун відповів: "Ні, не готовий ... Не хочу" .

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