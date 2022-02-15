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Путин посадил Шольца за "километровый" стол из-за отказа от российского теста

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
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15 февраля, 13:20
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Тест Шольцу делал немецкий врач при посольстве Германии в Москве
Переговоры двух лидеров проходят на безопасной дистанции
Переговоры двух лидеров проходят на безопасной дистанции / Фото: Коллаж: Сегодня

Канцлер ФРГ Олаф Шольц по прибытию в Москву отказался от российского ПЦР-теста. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишут РИА Новости.

Он предпочел сделать тест у врача посольства Германии в России. Весь комплект, необходимый для проведения теста, был привезен из Германии. Представителей органов здравоохранения РФ пригласили присутствовать на тестировании.

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Сам Шольц, члены его делегации и сопровождающие его журналисты – всего 50 человек – еще до отъезда из ФРГ должны были сделать по три ПЦР-теста.

По словам Пескова, Шольц будет на дистанции с Путиным. Ожидается, что встреча пройдет за тем же длинным столом, что и переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

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Также он отметил, что это не повлияет ни на характер встречи, ни на содержательность.

"У всех свои протоколы, мы с уважением к этому относимся",- сказал Дмитрий Песков.

Макрон тоже дистанцировался от Путина

Президент Франции Эммануэль Макрон не захотел сдавать COVID-19, поэтому он сидел на противоположном конце стола от российского лидера Владимира Путина. Он должен был либо сдать ПЦР-тест, проведенный российскими властями, о смог бы сидеть рядом с Путиным, или в случае отказа это сделать он должен будет соблюдать более строгое социальное дистанцирование.

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У французского лидера были опасения по поводу безопасности, если он будет проверен российскими врачами. Вместо этого президент Франции сдал французский ПЦР-тест перед отъездом и тест на антиген, сделанный его собственным врачом в России.

7 февраля в Москве состоялись переговоры президента Франции Эммануэля Макрона с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, которые длились более 5 часов.

Президенты сидели напротив друг друга за длинным белым овальным столом: Макрон – с одного края, Путин – с другого. Длина стола составляет 4 метра. Кроме того, в зале переговоров находился бактерицидный облучатель "Дезар-7", который используют для профилактики гриппа, ОРЗ, туберкулеза, дифтерии, атипичной пневмонии и ряда других опасных инфекций.

Визит Шольца в Украину

14 февраля канцлер Германии Олаф Шольц провел переговоры с президентом Владимиром Зеленским. В ходе переговоров Зеленский заверил, что Украина предоставит немецкой стороне проект закона относительно особого статуса Донбасса.

Шольц на совместной пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским сказал, что сейчас важно, чтобы не было войны, а вопрос вступлении в НАТО пока не рассматривается. В ответ на это украинский лидер сказал, что такие сигналы и раньше поступали.

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Распространение наркотиков в странах мира
Кокаин, опиаты или канабис - что популярнее
Канабис

Популярен по всему миру: Северная Америка, Куба, Ямайка, Перу, Боливия, Чили, Аргентина. Африка - Алжир, Судан, Мадагаскар, ЮАР. Европа - особенно Франция. Турция, Пакистан, Индонезия, Филиппины. Считается легким наркотиком, вызывает состояние, сходное с опьянением, не вызывает сильной физической зависимости.

Опиаты

Популярны в Украине, Беларуси, Иране, Туркменистане, Таджикистане, Афганистане, Индии, Мьянме, Вьетнаме. К опиатам относятся морфин, опиум, кодеин, героин - последний особенно опасен. Вызывают непреодолимую физическую зависимость, употребление обычно приводит к смерти в течение нескольких лет.

Амфетамин и другие стимуляторы

Популярны в Европе: Франция, Германия, Чехия. А также в Японии, Саудовской Аравии, Монголии и Китае. Под воздействием стимуляторов, таких как метамфетамин, амфетамин, экстази, возрастает физическая и умственная активность, человек может несколько дней обходиться без сна и пищи. Опасны для сердца, нервной системы.

Кокаин

В свое время пользовался чрезвычайной популярностью в США и Канаде. Сейчас всего несколько стран, где кокаин преобладает: Италия, Доминиканская республика, Тринидад и Тобаго. По воздействию сходен с амфетаминами. Может привести к внезапной остановке сердца, шоку и коме. Вызывает сильное психологическое привыкание.

Таблетки и токсические пары

Венесуэла, Греция, Чехия, Албания, Нидерланды, Литва, Сербия, Саудовская Аравия. Транквилизаторы и седативные: бензодиазепины, барбитураты, а также пары химических веществ, например, клея или бензина. Опасны для печени, головного мозга и нервной системы. Распространены в бедных, авторитарных странах или в связи с миграцией.

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