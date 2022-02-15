Путин посадил Шольца за "километровый" стол из-за отказа от российского теста

Тест Шольцу делал немецкий врач при посольстве Германии в Москве

Переговоры двух лидеров проходят на безопасной дистанции / Фото: Коллаж: Сегодня

Канцлер ФРГ Олаф Шольц по прибытию в Москву отказался от российского ПЦР-теста. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишут РИА Новости.

Он предпочел сделать тест у врача посольства Германии в России. Весь комплект, необходимый для проведения теста, был привезен из Германии. Представителей органов здравоохранения РФ пригласили присутствовать на тестировании.

Реклама

Сам Шольц, члены его делегации и сопровождающие его журналисты – всего 50 человек – еще до отъезда из ФРГ должны были сделать по три ПЦР-теста.

По словам Пескова, Шольц будет на дистанции с Путиным. Ожидается, что встреча пройдет за тем же длинным столом, что и переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Реклама

Также он отметил, что это не повлияет ни на характер встречи, ни на содержательность.

"У всех свои протоколы, мы с уважением к этому относимся",- сказал Дмитрий Песков.

Макрон тоже дистанцировался от Путина

Президент Франции Эммануэль Макрон не захотел сдавать COVID-19, поэтому он сидел на противоположном конце стола от российского лидера Владимира Путина. Он должен был либо сдать ПЦР-тест, проведенный российскими властями, о смог бы сидеть рядом с Путиным, или в случае отказа это сделать он должен будет соблюдать более строгое социальное дистанцирование.

Реклама

У французского лидера были опасения по поводу безопасности, если он будет проверен российскими врачами. Вместо этого президент Франции сдал французский ПЦР-тест перед отъездом и тест на антиген, сделанный его собственным врачом в России.

7 февраля в Москве состоялись переговоры президента Франции Эммануэля Макрона с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, которые длились более 5 часов.

Президенты сидели напротив друг друга за длинным белым овальным столом: Макрон – с одного края, Путин – с другого. Длина стола составляет 4 метра. Кроме того, в зале переговоров находился бактерицидный облучатель "Дезар-7", который используют для профилактики гриппа, ОРЗ, туберкулеза, дифтерии, атипичной пневмонии и ряда других опасных инфекций.

Визит Шольца в Украину

14 февраля канцлер Германии Олаф Шольц провел переговоры с президентом Владимиром Зеленским. В ходе переговоров Зеленский заверил, что Украина предоставит немецкой стороне проект закона относительно особого статуса Донбасса.

Шольц на совместной пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским сказал, что сейчас важно, чтобы не было войны, а вопрос вступлении в НАТО пока не рассматривается. В ответ на это украинский лидер сказал, что такие сигналы и раньше поступали.