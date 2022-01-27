Путин проигнорировал просьбу вооружить боевиков "ЛДНР"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин знает об инициативе его партии "Единая Россия" официально вооружить так называемые "ЛНР" и "ДНР".
Об этом он сказал на брифинге, сообщает News.ru.
"Президенту прекрасно известно об этом мнении. Он с пониманием относится к тому, насколько чувствительной эта тема является. Но сейчас нет реакции президента", – отметил Песков.
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Он добавил, что Россия раньше якобы не поставляла оружие на оккупированный Донбасс.
"Это что-то новое", – заявил Песков.
Что известно?
Первый вице-спикер Совета Федерации и секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак заявил о необходимости помочь так называемым "ЛНР" и "ДНР" отдельными видами вооружения. По его словам, это нужно для повышения обороноспособности этих образований и сдерживания "агрессии Киева".
РФ может признать независимость "Л/ДНР"
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