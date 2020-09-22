Українська
$ 28,21
33,12
  1. Мировые новости
  2. Россия

Путин считает, что Навальный мог сам отравиться "Новичком" – СМИ

22 сентября, 23:56

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Навальный иронизирует, что "Путин его переиграл"

Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что российский оппозиционер Алексей Навальный мог сам принять яд из группы "Новичок". Об этом сообщили источники французской газеты Le Monde, передает "Медуза".

Реклама

По словам собеседников издания, телефонный разговор Путина и Макрона состоялся 14 сентября по инициативе французской стороны.

Во время беседы российский президент якобы назвал Навального "простым баламутом в интернете" и заявил, что его Фонд борьбы с коррупцией шантажирует депутатов и чиновников.

Также сообщается, что Макрон в ходе беседы сообщил Путину, что французские специалисты подтвердили, что Навального отравили веществом из группы "Новичок" и отверг предположение, что оппозиционер мог отравиться сам.

Позже Алексей Навальный прокомментировал в Instagram приведенные в материале Le Monde слова Путина.

Реклама

"Хорошая версия. Считаю, что заслуживает самого пристального изучения. Сварил на кухне "Новичок". Тихо отхлебнул из фляжки в самолете. Впал в кому", – написал оппозиционер.

В тренде
Михалков опозорился, назвав протестующих в Беларуси компьютерной графикой

Навальный иронизирует, что Путину удалось его переиграть, а он сам "как дурак, пролежал в коме 18 дней".

"Путин меня переиграл. Его просто так не проведешь. В итоге я, как дурак, пролежал в коме 18 дней, но своего не добился. Провокация не удалась!" – пишет политик.

Напомним, ранее российский оппозиционер Алексей Навальный заявил, что российские власти не планируют начинать расследование его отравления и требует от следователей вернуть ему изъятые личные вещи.

Мы также писали, что правоохранительные органы Германии не могут пока начать расследование отравления российского оппозиционера Алексея Навального, который сейчас проходит лечение в берлинской клинике "Шарите".

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

отравление Владимир Путин Эммануэль Макрон Алексей Навальный новичок
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Навальный сделал первое заявление после отравления
Навальный сделал первое заявление после отравленияРоссия
Дипломатическое унижение: эксперт указал на особенности визита Лукашенко к Путину
Дипломатическое унижение: эксперт указал на особенности визита Лукашенко к ПутинуПолитика
В России военные ракетой уничтожили свой же танк: появились фото
В России военные ракетой уничтожили свой же танк: появились фотоРоссия
Собчак нарушила закон Украины ради интервью с Поклонской
Собчак нарушила закон Украины ради интервью с ПоклонскойПолитика
Германия создает танк, способный заткнуть за пояс российскую
Германия создает танк, способный заткнуть за пояс российскую "Армату"Евросоюз
Кравчук заставил Грызлова извиниться за слова об
Кравчук заставил Грызлова извиниться за слова об "отдельном" Донбассе – СМИПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять