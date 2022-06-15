Путин возвращает в Уголовный кодекс сталинские статьи

Российским гражданам будет грозить до 8 лет тюрьмы

Владимир Путин придумал сталинское наказание для россиян. Фото: коллаж "Сегодня"

За несанкционированный контакт с иностранцами российским гражданам будет грозить до 8 лет. Так, возвращается сталинская статья УК, где разговор с иностранцем приравнивался к шпионажу, а суд мог назначить за такой контакт 10 лет лагерей.

Об этом сообщают россСМИ.

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Госдума приняла законопроект, ужесточающий и расширяющий наказание по ряду статей Уголовного кодекса, и вводящий новую статью о госизмене за "Конфиденциальное сотрудничество со специальными службами иностранных государств".

Наказание по планируемой статье – от 2 до 8 лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.

Под "конфиденциальным сотрудничеством" будущая статья УК понимает контакты не только со спецслужбой, но и с "международной или иностранной организацией и их представителями в целях оказания им содействия в деятельности против безопасности РФ".

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Формулировка этой статьи не разъясняет, как отличить вражескую иностранную организацию от дружеской.

Под международной или иностранной организацией в законопроекте понимается организация, действующая в интересах спецслужбы иностранного государства, а также международная или иностранная частная военная или разведывательная компания. Уголовная ответственность снимается, если контакт был санкционирован компетентными органами, но в законопроекте нет подробностей, у кого нужно будет спрашивать разрешения, и в какой форме.

США решили отбросить Россию в темные времена средневековья

США отказываются от сотрудничества с научным сообществом Российской Федерации. Так, Америка останавливает научно-технологическое сотрудничество с российскими государственными исследовательскими учреждениями и аффилированными с ними лицами. Об этом говорится в заявлении Белого дома.

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"В ответ на агрессию Путина правительство США приняло активные меры по ограничению двустороннего научно-технического сотрудничества с российским правительством", – сказано в заявлении.

Проекты, которые были начаты до февраля 2022 года, могут быть завершены.

Однако это касается только правительственных организаций США, которые финансируются из государственного бюджета или имеют гранты. Неправительственные организации могут сами решать, продолжать ли им сотрудничество с РФ.

"Мы будем продолжать осуждать всех виновных в ксенофобии и добиваться того, чтобы российские ученые, решившие покинуть Россию и/или остаться в США из-за своих убеждений, получали поддержку, а не подвергались дискриминации или стигматизации. Мы призываем американское и международное сообщество сделать то же самое", — подчеркнули в Белом доме.

Тем временем зампред комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики Николай Бурляев предложил учить российских студентов трезвости. Для этого нужно ввести в программу "собриологию".

"Из-за "окна в Европу", которое в России открыл Петр I, в стране начался алкогольно-наркотический апокалипсис. Петр открыл границы, к нам пришли иноземцы и начали спаивать", – заявил депутат.

Ранее мы рассказывали, что Евросоюз утвердил шестой пакет санкций против Российской Федерации. Так, от SWIFT отключат несколько банков. Также страны ЕС откажутся от российского импорта.