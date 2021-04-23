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Путину дали сигнал, что диалог возможен – Резников о роли отвода войск РФ в Крыму

23 апреля, 22:30

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Выступление президента РФ Владимира Путина на международной экологической конференции США оценили положительно и ему дали сигнал, что диалог возможен.

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Об этом в эфире "Свобода слова Савика Шустера" заявил вицепремер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

По его словам, для Путина важно признание.

"Президент США Джо Байден сделал звонок и они договорились о потенциально важной совместной встрече где-то в нейтральной стране. После этого состоялась международная экологическая конференция, который организовывали США, и там были приглашены только 40 стран. Например, Польша представляла целый ряд европейских стран", – сказал Резников.

Также было приглашение выступить президенту Путину.

"Я думаю, что если бы не отвод российских войск в Крыму, как минимум, этого выступления могло бы и не быть. А это выступление как раз для него площадка показать, что он возвращается в общее мировое признание", – отметил он.

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