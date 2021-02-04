Путину верят все меньше: рейтинг президента России опять упал

Вместе с тем растет доверие к оппозиционеру Алексею Навальному

После опубликованного оппозицией фильма о запредельном богатстве российского президента Владимира Путина доверие граждан к нему упало до 29%.

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Такие данные социологического исследования были опубликованы "Левада-центром".

Данный показатель снижается уже более двух лет – с ноября 2017 года, когда общественное доверие к Путину достигало 59%. А в феврале прошлого года своему президенту доверяли 35% граждан.

В то же время, согласно опросу, вырос уровень доверия к оппозиционеру Алексею Навальному – сейчас он составляет 5%. Таким образом, он впервые обогнал лидера российских коммунистов Геннадия Зюганова (4%).

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При этом рейтинг неодобрения Путина остался на старом уровне – 34%. А одобряют его действия 64% — за последние несколько лет этот показатель практические не изменился.

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Кроме того, 40% участников опроса заявили, что страна движется в неверном направлении – с мая 2018 года этот показатель вырос на 13%. Еще 49% считают курс России верным.

Едва ли повысят доверие к президенту репрессии в отношении оппозиционера Алексея Навального и участников протестов, которые вышли высказать свое недовольство. 2 февраля после вынесения приговора политику больше тысячи его сторонников были задержаны.

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