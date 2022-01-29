Ради Бога! Российская церковь хочет запретить сексуальные игры

Митрополит заявил, что в России церковь не может диктовать условия властям

Митрополит Волоколамский Иларион заявил, что церковь выступает против разврата. / Фото: Коллаж: Сегодня

В России целесообразно запретить так называемые "магазины для взрослых", поскольку являются "узаконенным развратом".

Об этом заявил глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион, сообщает ТАСС.

Реклама

"Позиция церкви очень ясна"

"Я бы считал, что такие магазины вообще должны быть запрещены... Позиция церкви по всем этим вопросам является очень ясной и однозначной – мы выступаем против половой распущенности, против разврата в любых его формах, а такие так называемые "магазины для взрослых" – не что иное, как узаконенный разврат", – сказал он.

Митрополит Волоколамский Иларион, фото – nsn.fm

Также митрополит сказал, что церковь может только давать советы и предостерегать:

"Мы можем сказать своим чадам, что посещение таких магазинов непозволительно, но заставить государственные власти вообще закрыть такие магазины или регулировать вывески, рекламу, которая на них, мы, к сожалению, не можем".

Немного статистики

Специалисты агентства "Сидорин Лаб" подготовили исследование о том, что пользователи интернета из России думают о секс-шопах. Отмечается, что каждый день россияне публикуют в интернете в среднем 2 тысячи упоминаний как секс-шопов в целом, так и конкретных интимных товаров.

При этом упоминаний некоммерческого характера меньше – за сентябрь 2021 года было зафиксировано около 18 000, или в среднем 600 в день.

Реклама

Напомним, DW сообщили, что бывший Папа Римский Бенедикт XVI фигурирует в докладе о насилии над детьми, опубликованном в Германии в четверг, 20 января. Сообщается, что Бенедикт XVI знал о священниках, совершавших насилие над детьми, когда он был архиепископом Мюнхена.

Читайте также: