Заради Бога! Російська церква хоче заборонити сексуальні ігри

Митрополит заявив, що у Росії церква не може диктувати умови владі

Митрополит Волоколамський Іларіон заявив, що церква виступає проти розпусти. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Росії доцільно заборонити звані "магазини для дорослих", оскільки вони є " узаконеною розпустою" .

Про це заявив голова відділу зовнішніх церковних зв'язків (ВЗЦЗ) Московського патріархату митрополит Волоколамський Іларіон, повідомляє ТАРС.

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"Позиція церкви дуже ясна"

"Я б вважав, що такі магазини взагалі мають бути заборонені... Позиція церкви з усіх цих питань є дуже ясною та однозначною – ми виступаємо проти статевої розбещеності, проти розпусти в будь-яких її формах, а такі так звані "магазини для дорослих" – не що інше, як узаконена розпуста", – сказав він.

Митрополит Волоколамський Іларіон, фото – nsn.fm

Також митрополит сказав, що церква може лише давати поради та застерігати:

"Ми можемо сказати своїм чадам, що відвідування таких магазинів недозволено, але змусити державну владу взагалі закрити такі магазини або регулювати вивіски, рекламу, яка на них, ми, на жаль, не можемо".

Трохи статистики

Фахівці агентства "Сідорін Лаб" підготували дослідження про те, що користувачі інтернету з Росії думають про секс-шопи. Зазначається, що щодня росіяни публікують в інтернеті в середньому 2 тисячі згадок як секс-шопів загалом, так і конкретних інтимних товарів.

При цьому згадок про некомерційний характер менше – за вересень 2021 року було зафіксовано близько 18 000, або в середньому 600 на день.

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Нагадаємо, DW повідомили, що колишній Папа Римський Бенедикт XVI фігурує у доповіді про насильство над дітьми, опубліковане у Німеччині у четвер, 20 січня. Повідомляється, що Бенедикт XVI знав про священиків, які чинили насильство над дітьми, коли він був архієпископом Мюнхена.

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