РФ устроила резню в Буче, директор ЦРУ еще в январе предупредил Зеленского о планах Путина. Что пишут западные СМИ о войне

Мировые СМИ продолжают освещать войну в Украине и обнародуют все преступные действия российских оккупационных войск.
Резня в Буче
The Washington Post опубликовало кадры военных преступлений России в окрестностях Киева. Как отмечается, журналисты вошли в Бучу, где увидели многочисленные трупы, разбросанные на улицах. Видео, опубликованное в социальных сетях и проверенное The Washington Post, показало по меньшей мере девять погибших, включая одного ребенка. В целом количество убитых российскими военными гражданских в этих населенных пунктах измеряется сотнями.
Кроме этого, мировые СМИ написали об издевательствах оккупантов над мирным населением в Буче, в частности назвав эти страшные события "Бучанской резней":
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Тайный визит в Киев
Также The Wall Street Journal отметило, что в середине января директор ЦРУ Уильям Бернс совершил тайный визит в Киев и предоставил важную информацию, "которая существенно помогла Украине в первые дни войны".
Уильям Бернс предупредил, что российские войска планируют захватить аэропорт "Антонов" в Гостомеле и использовать его для воздушного перебрасывания войск для наступления, чтобы "захватить Киев и обезглавить правительство".
Ситуация с зерном
По информации Reuters, Украина пытается увеличить экспорт зерна через европейские порты, в частности через румынскую Констанцу, однако трейдеры страдают от инфраструктурных ограничений. Так, стоимость доставки в европейский порт выросла почти в 4 раза.
Также Украина возобновляет экспорт электроэнергии в Европу для притока валютной выручки. Экспорт сейчас начал ДТЭК, ожидают поставки государственных Укргидроэнерго и Энергоатома.
Вооружение для Украины
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, как пишет The Times, хочет увеличить поставки вооружения для защиты Украины. Так, планируется поставить, в частности, ракеты с датчиками, которые могут быть нацелены на корабли, дислоцированные у берегов Украины.
Кроме этого, рассматривается возможность обеспечения Украины беспилотниками одноразового действия Switchblades.
Ядерное оружие в Польше?
Польша открыта для размещения на своей территории ядерного оружия, если Вашингтон выступит с соответствующим предложением. Об этом заявил вице-премьер Польши Ярослав Качиньский, которого цитирует DW.
"Если бы американцы попросили нас хранить ядерное оружие США в Польше, мы были бы открыты для этого. Это значительно укрепило бы сдерживание Москвы", – заявил польский политик.
Потери оккупантов
Как сообщил Генеральный штаб ВСУ, общие боевые потери противника с 24.02 по 03.04 ориентировочно составили:
- личного состава – около 18 000;
- танков – 644;
- боевых бронированных машин – 1830;
- артиллерийских систем – 325;
- РСЗО – 105;
- средства ПВО – 54;
- самолетов – 143;
- вертолетов – 134;
- автомобильной техники – 1249;
- корабли/катера – 7;
- цистерн с ГСМ – 76;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 89;
- специальная техника – 24;
- пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.