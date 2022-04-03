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СЕГОДНЯ Мировые новости Россия

РФ устроила резню в Буче, директор ЦРУ еще в январе предупредил Зеленского о планах Путина. Что пишут западные СМИ о войне

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
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3 апреля, 14:38
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Журналисты написали об издевательствах оккупантов над мирным населением
СМИ опубликовали кадры военных преступлений России в окрестностях Киева.
СМИ опубликовали кадры военных преступлений России в окрестностях Киева. / Фото: Коллаж: Сегодня

Мировые СМИ продолжают освещать войну в Украине и обнародуют все преступные действия российских оккупационных войск.

Резня в Буче

The Washington Post опубликовало кадры военных преступлений России в окрестностях Киева. Как отмечается, журналисты вошли в Бучу, где увидели многочисленные трупы, разбросанные на улицах. Видео, опубликованное в социальных сетях и проверенное The Washington Post, показало по меньшей мере девять погибших, включая одного ребенка. В целом количество убитых российскими военными гражданских в этих населенных пунктах измеряется сотнями.

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Кроме этого, мировые СМИ написали об издевательствах оккупантов над мирным населением в Буче, в частности назвав эти страшные события "Бучанской резней":

Журналисты написали о запахе взрывчатки, все еще витавшем в воздухе. Скриншот с сайта Reuters.
Журналисты написали о запахе взрывчатки, все еще витавшем в воздухе. Скриншот с сайта Reuters.

В Европе шокированы зверствами оккупантов. Скриншот с сайта Financial Times.
В Европе шокированы зверствами оккупантов. Скриншот с сайта Financial Times.

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Великобритания сотрудничает с другими странами по сбору доказательств военных преступлений в Украине. Скриншот с сайта timesofisrael.com.
Великобритания сотрудничает с другими странами по сбору доказательств военных преступлений в Украине. Скриншот с сайта timesofisrael.com.

Украинские войска похоронили сотни людей в братской могиле. Скриншот с веб-сайта aljazeera.com.
Украинские войска похоронили сотни людей в братской могиле. Скриншот с веб-сайта aljazeera.com.

Тайный визит в Киев

Также The Wall Street Journal отметило, что в середине января директор ЦРУ Уильям Бернс совершил тайный визит в Киев и предоставил важную информацию, "которая существенно помогла Украине в первые дни войны".

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Уильям Бернс предупредил, что российские войска планируют захватить аэропорт "Антонов" в Гостомеле и использовать его для воздушного перебрасывания войск для наступления, чтобы "захватить Киев и обезглавить правительство".

Ситуация с зерном

По информации Reuters, Украина пытается увеличить экспорт зерна через европейские порты, в частности через румынскую Констанцу, однако трейдеры страдают от инфраструктурных ограничений. Так, стоимость доставки в европейский порт выросла почти в 4 раза.

Также Украина возобновляет экспорт электроэнергии в Европу для притока валютной выручки. Экспорт сейчас начал ДТЭК, ожидают поставки государственных Укргидроэнерго и Энергоатома.

Вооружение для Украины

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, как пишет The Times, хочет увеличить поставки вооружения для защиты Украины. Так, планируется поставить, в частности, ракеты с датчиками, которые могут быть нацелены на корабли, дислоцированные у берегов Украины.

Кроме этого, рассматривается возможность обеспечения Украины беспилотниками одноразового действия Switchblades.

Ядерное оружие в Польше?

Польша открыта для размещения на своей территории ядерного оружия, если Вашингтон выступит с соответствующим предложением. Об этом заявил вице-премьер Польши Ярослав Качиньский, которого цитирует DW.

"Если бы американцы попросили нас хранить ядерное оружие США в Польше, мы были бы открыты для этого. Это значительно укрепило бы сдерживание Москвы", – заявил польский политик.

Потери оккупантов

Как сообщил Генеральный штаб ВСУ, общие боевые потери противника с 24.02 по 03.04 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 18 000;
  • танков – 644;
  • боевых бронированных машин – 1830;
  • артиллерийских систем – 325;
  • РСЗО – 105;
  • средства ПВО – 54;
  • самолетов – 143;
  • вертолетов – 134;
  • автомобильной техники – 1249;
  • корабли/катера – 7;
  • цистерн с ГСМ – 76;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 89;
  • специальная техника – 24;
  • пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.

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ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 11:00 3 апреля
1
Личный состав 18000
Личный состав
2
Самолеты 143
Самолеты
3
Вертолеты 134
Вертолеты
4
Танки 644
Танки
5
ББМ 1830
ББМ
6
Артиллерия 325
Артиллерия
7
Средства ПВО 54
Средства ПВО
8
РСЗО 105
РСЗО
9
Цистерны ГСМ 76
Цистерны ГСМ
10
БПЛА 89
БПЛА
11
Катера 7
Катера
12
Транспорт 1249
Транспорт
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