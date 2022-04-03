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СЬОГОДНІ Світові новини Росія

РФ влаштувала різню в Бучі, директор ЦРУ ще в січні попередив Зеленського про плани Путіна. Що пишуть західні ЗМІ про війну

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
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3 квітня, 14:38
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Журналісти написали про знущання окупантів над мирним населенням
ЗМІ опублікували кадри військових злочинів Росії на околицях Києва.
ЗМІ опублікували кадри військових злочинів Росії на околицях Києва. / Фото: Колаж: Сьогодні

Світові ЗМІ продовжують висвітлювати війну в Україні та оприлюднюють усі злочинні дії російських окупаційних військ.

Різня в Бучі

The Washington Post опублікувало кадри військових злочинів Росії на околицях Києва. Як зазначається, журналісти увійшли до Бучі, де побачили численні трупи, розкидані на вулицях. Відео, опубліковане в соціальних мережах і перевірене The Washington Post, показало щонайменше дев'ять загиблих, включаючи одну дитину. Загалом кількість вбитих російськими військовими цивільних у цих населених пунктах вимірюється сотнями.

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Крім цього, світові ЗМІ написали про знущання окупантів над мирним населенням у Бучі, зокрема назвавши ці страшні події "Бучанською різаниною":

Журналісти написали про запах вибухівки, який все ще витав у повітрі. Скриншот із сайту Reuters.
Журналісти написали про запах вибухівки, який все ще витав у повітрі. Скриншот із сайту Reuters.

В Європі шоковані звірствами окупантів. Скриншот із сайту Financial Times.
В Європі шоковані звірствами окупантів. Скриншот із сайту Financial Times.

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Великобританія співпрацює з іншими країнами для збору доказів військових злочинів в Україні. Скриншот із сайту timesofisrael.com.
Великобританія співпрацює з іншими країнами для збору доказів військових злочинів в Україні. Скриншот із сайту timesofisrael.com.

Українські війська поховали сотні людей у братській могилі. Скриншот із сайту aljazeera.com.
Українські війська поховали сотні людей у братській могилі. Скриншот із сайту aljazeera.com.

Таємний візит до Києва

Також The Wall Street Journal зазначило, що в середині січня директор ЦРУ Вільям Бернс здійснив таємний візит до Києва і надав важливу інформацію, "яка суттєво допомогла Україні в перші дні війни".

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Вільям Бернс попередив, що російські війська планують захопити аеропорт "Антонов" у Гостомелі та використати його для повітряного перекидання військ для наступу, щоб "захопити Київ і обезголовити уряд".

Ситуація із зерном

За інформацією Reuters, Україна намагається збільшити експорт зерна через європейські порти, зокрема через румунську Констанцу, однак трейдери страждають від інфраструктурних обмежень. Так, вартість доставки до європейського порту зросла майже в 4 рази.

Також Україна відновлює експорт електроенергії в Європу для притоку валютної виручки. Експорт наразі почав ДТЕК, очікують поставки державних Укргідроенерго та Енергоатому.

Озброєння для України

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, як пише The Times, хоче збільшити поставки озброєння для захисту України. Так, планується поставити, зокрема, ракети з датчиками, які можуть бути націлені на кораблі, дислоковані біля берегів України.

Крім цього, розглядається можливість забезпечення України безпілотниками одноразової дії Switchblades.

Ядерна зброя в Польщі?

Польща відкрита для розміщення на своїй території ядерної зброї США, якщо Вашингтон виступить з відповідною пропозицією. Про це заявив віцепрем'єр Польщі Ярослав Качинський, якого цитує DW.

"Якби американці попросили нас зберігати ядерну зброю США в Польщі, ми були б відкриті для цього. Це значно зміцнило б стримування Москви", – заявив польський політик.

Втрати окупантів

Як повідомив Генеральний штаб ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 03.04 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 18 000;
  • танків ‒ 644;
  • бойових броньованих машин ‒ 1830;
  • артилерійських систем – 325;
  • РСЗВ – 105;
  • засоби ППО – 54;
  • літаків – 143;
  • гелікоптерів – 134;
  • автомобільної техніки – 1249;
  • кораблі/катери – 7;
  • цистерн з ПММ – 76;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 89;
  • спеціальна техніка – 24;
  • пускові установки ОТРК/ТРК – 4.

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ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 11:00 3 квітня
1
Особовий склад 18000
Особовий склад
2
Літаки 143
Літаки
3
Гелікоптери 134
Гелікоптери
4
Танки 644
Танки
5
ББМ 1830
ББМ
6
Артилерія 325
Артилерія
7
Засоби ППО 54
Засоби ППО
8
РСЗВ 105
РСЗВ
9
Цистерни ГММ 76
Цистерни ГММ
10
БПЛА 89
БПЛА
11
Катери 7
Катери
12
Транспорт 1249
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