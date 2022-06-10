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Россия может нанести ядерный удар по Германии. Что пишут западные СМИ

Богдан Приходько Богдан Приходько Ведущий редактор Власть Сегодня
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10 июня, 11:30
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Сайт "Сегодня" предлагает обзор мировых масс-медиа
Атака по ФРГ может произойти из Калининградской области. Фото: коллаж "Сегодня"
Атака по ФРГ может произойти из Калининградской области. Фото: коллаж "Сегодня"

Ведущие мировые СМИ продолжают освещать события в Украине. Издания обсуждают предоставление Украине статуса кандидата в ЕС, сравнение Путина с Петром I и возможный ядерный удар России по Германии.

Сайт "Сегодня" предлагает обзор западных масс-медиа.

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Еврокомиссия рекомендует предоставить Украине статус кандидата в ЕС

Информагентство Bloomberg сообщает, что, на следующей неделе Еврокомиссия рекомендует предоставить Украине статус кандидата, являющегося ключевым шагом на ее долгом пути к членству в ЕС. Рекомендация, которая должна быть обсуждена и принята коллегией комиссаров ЕС, будет иметь условия, связанные с верховенством права и антикоррупционным законодательством.

Из-за вторжения России в Украину сократятся иностранные инвестиции

Американская газета The Wall Street Journal пишет, что иностранные инвестиции компаний всего мира в этом году сократятся из-за последних глобальных экономических последствий и вторжения России в Украину. Это дает основание полагать, что идея глобализации идет на убыль после десятилетий, проведенных в направлении все более интегрированной глобальной экономики.

Россия может нанести ядерный удар по Германии

Немецкий журнал Der Spiegel пишет, что генерал Бундесвера Мартин Шеллейс видит конкретную военную угрозу Германии. Кремль продолжает разжигать страх перед ядерной войной. По словам командующего, возможна атака баллистическими ракетами, которые Россия разместила в Калининградской области.

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Путин сравнил себя с Петром I и хочет восстановить Российскую империю

Издание The New York Times сообщает, что среди мотивов вторжения в Украину было то, что Путин возложил на себя историческую миссию восстановления Российской империи. Отмечается, что 9 июня Путин пошел дальше, сравнив себя напрямую с Петром I.

"Это был новый, но тщательно поставленный взгляд на ощущение собственного величия", – отмечается в статье.

Путин грозит Западу кибератаками

Международное агентство новостей Reuters информирует о предупреждении Россией Запада, что кибератаки на ее инфраструктуру могут привести к прямому военному столкновению, и что попытки бросить вызов Москве в киберсфере будут встречаться целенаправленными контрмерами. Предупреждение последовало после того, как на минувших выходных сайт Министерства жилищного строительства России был взломан и на сайте ведомства появилась надпись "Слава Украине" на украинском языке.

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Кибератаки российских хакеров

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Герої не вмирають!

Рвался туда, где страшней всего… Виктор Понятенко – боец ​​морской пехоты ВСУ. До войны – известный боксер, чемпион Европы среди молодежи, серебряный призер кубка Украины, мастер кулачных боев. С первых дней войны – на фронте, в самых горячих точках, куда сам всегда просился. Погиб от пули врага при выполнении боевого задания.

История морпеха-боксера
Непокоренные
Роман Мамавко – полковник, начальник штаба 24-й Отдельной механизированной бригады. За личное мужество и мастерское планирование боевых операций во время освободительной войны с Россией представлен к высшим наградам: получил орден Богдана Хмельницкого и "Золотую Звезду" Героя Украины.
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УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

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