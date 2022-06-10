Россия может нанести ядерный удар по Германии. Что пишут западные СМИ

Сайт "Сегодня" предлагает обзор мировых масс-медиа

Атака по ФРГ может произойти из Калининградской области. Фото: коллаж "Сегодня"

Ведущие мировые СМИ продолжают освещать события в Украине. Издания обсуждают предоставление Украине статуса кандидата в ЕС, сравнение Путина с Петром I и возможный ядерный удар России по Германии.

Сайт "Сегодня" предлагает обзор западных масс-медиа.

Реклама

Еврокомиссия рекомендует предоставить Украине статус кандидата в ЕС

Информагентство Bloomberg сообщает, что, на следующей неделе Еврокомиссия рекомендует предоставить Украине статус кандидата, являющегося ключевым шагом на ее долгом пути к членству в ЕС. Рекомендация, которая должна быть обсуждена и принята коллегией комиссаров ЕС, будет иметь условия, связанные с верховенством права и антикоррупционным законодательством.

Из-за вторжения России в Украину сократятся иностранные инвестиции

Американская газета The Wall Street Journal пишет, что иностранные инвестиции компаний всего мира в этом году сократятся из-за последних глобальных экономических последствий и вторжения России в Украину. Это дает основание полагать, что идея глобализации идет на убыль после десятилетий, проведенных в направлении все более интегрированной глобальной экономики.

Россия может нанести ядерный удар по Германии

Немецкий журнал Der Spiegel пишет, что генерал Бундесвера Мартин Шеллейс видит конкретную военную угрозу Германии. Кремль продолжает разжигать страх перед ядерной войной. По словам командующего, возможна атака баллистическими ракетами, которые Россия разместила в Калининградской области.

Реклама

Путин сравнил себя с Петром I и хочет восстановить Российскую империю

Издание The New York Times сообщает, что среди мотивов вторжения в Украину было то, что Путин возложил на себя историческую миссию восстановления Российской империи. Отмечается, что 9 июня Путин пошел дальше, сравнив себя напрямую с Петром I.

"Это был новый, но тщательно поставленный взгляд на ощущение собственного величия", – отмечается в статье.

Путин грозит Западу кибератаками

Международное агентство новостей Reuters информирует о предупреждении Россией Запада, что кибератаки на ее инфраструктуру могут привести к прямому военному столкновению, и что попытки бросить вызов Москве в киберсфере будут встречаться целенаправленными контрмерами. Предупреждение последовало после того, как на минувших выходных сайт Министерства жилищного строительства России был взломан и на сайте ведомства появилась надпись "Слава Украине" на украинском языке.

Реклама

Кибератаки российских хакеров