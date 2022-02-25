Россия подбила корабль у берегов Украины – фото

Главнокомандующий ВСУ заявил, что пока связи с судном нет

/ Фото: Коллаж: Сегодня

Бункеровщик "Миллениум Спирит" в 12 милях от порта Южный был подбит кораблем Российской Федерации.

Об этом у себя на странице в Facebook написал главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

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Что с кораблем?

"Обстоятельства выясняются, связи с судном нет", – отметил он.

Фото – facebook.com/CinCAFU.

Фото – facebook.com/CinCAFU.

Исправлено по состоянию на 15:26: Валерий Залужный отметил, что этот корабль был под флагом не Румынии, а Молдовы.

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Напомним, военная техника Китая вошла в Тайвань. Как отмечает FoxNews, истребители военно-воздушных сил Китая вошли в воздушное пространство Тайваня, а корабли военно-морского флота вторглись в территориальные воды.

Российское вторжение в Украину

Напомним, сегодня рано утром над Киевом сбили летательный апарат. После того, как его сбили сили украинской ПВО, он упал в Дарницком районе столицы, сильно повредив 9-этажный дом, были пострадавшие. После – началася пожар.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сравнил обстрел Киева с бомбардировкой нашей столицы в 1941 году, когда нацистская Германия делала то же самое.

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Президент Польши Анджей Дуда назвал терроризмом ракетный обстрел Киева российскими оккупантами.