Росія підбила корабель біля берегів України – фото

Головнокомандувач ЗСУ заявив, що поки зв'язку з судном немає

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Бункерувальник "Міленіум Спіріт" за 12 миль від порту Південний був підбитий кораблем Російської Федерації.

Про це у себе на сторінці у Facebook написав головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

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Що з кораблем?

"Обставини з'ясовуються, зв'язку із судном немає", – зазначив він.

Фото – facebook.com/CinCAFU.

Фото – facebook.com/CinCAFU.

Виправлено станом на 15:26: Валерій Залужний зазначив, що цей корабель був під прапором не Румунії, а Молдови.

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Нагадаємо, військова техніка Китаю увійшла до Тайваню. Як зазначає FoxNews, винищувачі військово-повітряних сил Китаю увійшли до повітряного простору Тайваню, а кораблі військово-морського флоту вдерлися до територіальних вод.

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Нагадаємо, сьогодні рано вранці над Києвом збили літальний апарат. Після того, як його збили сили української ППО, він упав у Дарницькому районі столиці, сильно пошкодивши 9-поверховий будинок, постраждали. Після – розпочалася пожежа.

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