Россия предупредила Украину, что ее терпение лопнет

Российский дипломат в Вене закатил истерику из-за ситуации на Донбассе, где РФ не прекращает стрелять

Руководитель делегации РФ на переговорах в Вене Константин Гаврилов сделал резкое заявление. / Фото: Коллаж: Сегодня

Если Украина и ее западные союзники пойдут на провокацию на Донбассе и атакуют находящихся там российских граждан, то в России этого "не будут терпеть".

Об этом заявил руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, сообщает Коммерсантъ.

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"Разве это не широко освещалось в прессе? Все четко было выяснено, и сказано, и предупреждено. Мы терпеть не будем, когда будут атаковать наших граждан, четко сказано. И во всех СМИ это прозвучало", – сказал он.

Что говорят в Киеве

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что в планах Украины нет места для наступательных действий на Донбасс.

"Москва никогда не имела никакой правдоподобной причины стягивать более 100 тысяч военных вокруг Украины, в то же время нагнетая воинственную риторику. Украина не планировала и не планирует ни одну наступательную военную операцию на Донбассе", – сказал он.

При этом стало известно о фактах нарушений Минских договоренностей со стороны вооруженных формирований России на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей.

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Например, за сутки, 20 января, со стороны российско-оккупационных войск были зафиксированы пять нарушений. Из них четыре – это нарушения режима прекращения огня, два из которых – с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения, а также пролет вражеского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) с пересечением линии столкновения.

Напомним, в пресс-центре штаба операции Объединенных сил (ООС).сообщили, что по состоянию на 11 часов текущих суток со стороны российско-оккупационных войск были зафиксированы 4 нарушения режима прекращения огня с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет.

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Угроза вторжения РФ: