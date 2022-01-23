Росія попередила Україну, що їй урветься терпець

Якщо Україна і її західні союзники вчинять провокацію на Донбасі й атакують тамтешніх "російських громадян", то в Росії цього "не терпітимуть".
Про це заявив керівник делегації РФ на переговорах у Відні з питань військової безпеки та контролю над озброєннями Костянтин Гаврилов. повідомляє "Комерсант".
"Хіба це не широко висвітлювалося в пресі? Все чітко було з'ясовано, і сказано, і попереджено. Ми терпіти не будемо, коли атакуватимуть наших громадян, чітко сказано. І в усіх ЗМІ це прозвучало", – сказав він.
Що кажуть у Києві
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що у планах України немає місця для наступальних дій на Донбасі.
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"Москва ніколи не мала жодної правдоподібної причини стягувати понад 100 тисяч військових навколо України, одночасно нагнітаючи войовничу риторику. Україна не планувала і не планує жодної наступальної воєнної операції на Донбасі", – сказав він.
Однак стало відомо про факти порушень Мінських домовленостей збройними формуваннями Росії на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей.
Наприклад, за добу 20 січня з боку російсько-окупаційних військ було зафіксовано п'ять порушень. З них чотири – це порушення режиму припинення вогню, два з яких – із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння, а також проліт ворожого безпілотного літального апарату (БПЛА) з перетином лінії розмежування.
Нагадаємо, у пресцентрі штабу операції Об'єднаних сил (ООС) повідомили, що станом на 11-ту годину поточної доби з боку російсько-окупаційних військ було зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил внаслідок дій ворога немає.
Загроза вторгнення РФ:
- Росія продовжує стягувати війська до кордону з Україною. Нині неподалік кордону вже зібралося понад 100 тисяч військових. ЗМІ опублікували карту місць дислокації російських військ.
- У розслідувальній групі Conflict Intelligence Team заявили, що із двох бригад Східного військового округу Росії на західний напрямок перекидають ракетні комплекси "Іскандер".
- Крім цього, Росія масово перекидає танки та боєприпаси на Донбас.
- CNN повідомили, що Росія розпочне бойові дії в Україні під чужим прапором.
- Тим часом Україна почала перекидання військ до кордону з Білоруссю – є загроза, що напад може статися з північного кордону, оскільки туди стягуються російські війська нібито для проведення спільних з білорусами навчань.