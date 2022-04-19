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Россия скрывает тайну гибели "Москвы". Что пишут западные СМИ о войне в Украине

Богдан Приходько Богдан Приходько Ведущий редактор Власть Сегодня
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19 апреля, 12:55
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Сайт "Сегодня" предлагает обзор мировых массмедиа
Россия скрывает истинное количество жертв на утопленном Украиной крейсере «Москва». Фото: коллаж "Сегодня"
Россия скрывает истинное количество жертв на утопленном Украиной крейсере «Москва». Фото: коллаж "Сегодня"

Ведущие мировые СМИ продолжают освещать события в Украине. Издания обсуждают наступление России на Донбасс, награждение Путиным зверствовавших в Буче оккупантов и уничтожение крейсера "Москва".

Сайт "Сегодня" предлагает обзор западных массмедиа.

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РФ скрывает количество жертв на утопленном Украиной крейсере "Москва"

Американская газета The Washington Post сообщает, что Россия скрывает истинное количество жертв на утопленном Украиной крейсере "Москва" и это создает напряжение в русском обществе. Отмечается, что российские власти заявили, что весь экипаж был эвакуирован, однако в социальных сетях каждый раз появляются новые и новые сообщения от родных о смерти моряков.

Россия начинает большое наступление на Донбасс

The Wall Street Journal информирует о начале "большого наступления России на Донбасс". Как пишет издание со ссылкой на высокопоставленного чиновника Министерства обороны США, число российских батальонных тактических групп в Украине за последние дни возросло до 76 из 65. Такие батальонные тактические группы обычно насчитывают от 700 до 1000 военнослужащих. Ракетные удары Россия использует как элемент подготовки к масштабному сражению на востоке.

Путин наградил военное подразделение, зверствовавшее в Буче

Информагентство Bloomberg сообщает, что Путин наградил военное подразделение, которое подозревается в военных преступлениях и издевательстве над гражданскими в Буче. Отмечается, что после того, как 1 апреля российские войска вышли из Бучи, фото и видео разрушений от неизбирательных обстрелов, массовых захоронений, факты пыток и смертных казней вызвали всемирный резонанс. Американские и европейские чиновники связывают новые санкции против российской экономики с доказательствами военных преступлений армии РФ.

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Украинскую ракету "Нептун" сложно увидеть на радарах ПВО

Издание The New York Times проанализировало технические характеристики украинской противокорабельной ракеты "Нептун", при помощи которой был затоплен флагман российского Черноморского флота крейсер "Москва". Как пишет газета, чтобы обходить системы противоракетной обороны, ракета "Нептун" летает низко – примерно на расстоянии 3-9 метров над поверхностью моря, что затрудняет видимость на радарах при приближении. Низкий полет также сокращает время, за которое вражеский военный корабль должен отреагировать, если даже увидит ракету перед ударом.

Затопление "Москвы" напоминает историю с подводной лодкой "Курск"

Французская газета Le Figaro также пишет о существенном количестве жертв среди экипажа "Москвы", которое русский власть пытается скрыть. Издание сравнивает затопление "Москвы" с историей подлодки "Курск" и прогнозирует существенный резонанс в российском обществе. "История "Москвы" напоминает историю с подводной лодкой "Курск", жертвой двойного взрыва. Тайна, которая осталась предметом всех фантазий", – сообщают журналисты издания, отмечая, что в случае с "Курском" Россия так же скрывала данные о жертвах и причинах катастрофы.

Как сообщал сайт "Сегодня", 13 апреля ВСУ нанесли ракетные удары по российскому крейсеру "Москва". Вражеское судно пошло ко дну.

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Также мы выясняли, будет ли Россия мстить за уничтожение "Москвы" и какое еще оружие приготовила Украина для войны с захватчиками.

"Москва" – российский гвардейский ракетный крейсер, главный корабль проекта 1164 "Атлант". Входит в состав 30-й дивизии надводных кораблей Черноморского флота ВМФ России. Построен на Судостроительном заводе имени 61 коммунара в Николаеве, первоначально получил наименование "Слава". После списания противолодочного крейсера "Москва" проекта 1123 унаследовал его имя и стал флагманом Черноморского флота.

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ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 10:00 19 апреля
1
Личный состав 20800
Личный состав
2
Самолеты 169
Самолеты
3
Вертолеты 150
Вертолеты
4
Танки 802
Танки
5
ББМ 2063
ББМ
6
Артиллерия 386
Артиллерия
7
Средства ПВО 67
Средства ПВО
8
РСЗО 132
РСЗО
9
Цистерны ГСМ 76
Цистерны ГСМ
10
БПЛА 158
БПЛА
11
Корабли/катера 8
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Транспорт 1487
Транспорт
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Лично уничтожил две вражеские БМД. Владимир Балюк - десантник, позывной "Балу", главный сержант роты 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. Отражая атаку врага, с помощью “Джавелина” взорвал две боевые машины десанта россиян, после чего наступление оккупантов захлебнулось. Погиб в том же бою. Герой Украины. Посмертно.

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